Triumf Holenderek przed meczem z Polkami

Siatkówka

Reprezentacja Holandii pokonała bez straty seta Ukrainę w meczu Ligi Narodów w Bangkoku. "Oranje" będą kolejnym rywalem Polek.

Siatkarki Holandii świętujące zwycięstwo, widoczne numery na koszulkach 10 i 5.
fot. Volleyball World
Triumf Holenderek przed meczem z Polkami

Spotkanie Holandii z Ukrainą lepiej rozpoczęła druga z drużyn. Nasze sąsiadki wypracowały sobie bowiem przewagę trzech punktów. Od stanu 10:10 zespoły grały punkt za punkt, natomiast końcówka należała do "Oranje", które triumfowały 25:22.

 

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Druga partia to popis Holenderek. W pewnym momencie prowadziły one aż 10 punktami (18:8). Ostatecznie zwyciężyły do 17.

 

Trzecia odsłona była dopełnieniem formalności. "Oranje" okazały się lepsze 25:20, odnosząc wiktorię w całym spotkaniu.

 

Holandia to najbliższy rywal reprezentacji Polski w Lidze Narodów.

 

Ukraina - Holandia 0:3 (22:25, 17:25, 20:25)

 

Skrót meczu Ukraina - Holandia w załączonym materiale wideo:

 

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