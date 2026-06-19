Urska Zigart, partnerka Tadeja Pogacara, ze złamaniem. To był ostatni kilometr!

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Słoweńska kolarka Urska Zigart, partnerka słynnego Tadeja Pogacara, doznała złamania szczęki w wypadku, do którego doszło na ostatnim kilometrze czwartkowego etapu wyścigu Dookoła Szwajcarii w Locarno - poinformowała jej grupa AG Insurance-Soudal.

Urška Zigart i mężczyzna w stroju kolarskim patrzą na siebie z uśmiechem.
fot. PAP/EPA
Urska Zigar i Tadej Pogacar po jednym z wyścigów w Zurichu.

29-latka jadąc z dużą prędkością straciła panowanie nad rowerem na progu zwalniającym i upadła, a następnie przez kilka metrów sunęła po asfalcie.

 

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„Po kilku badaniach lekarskich u Urski zdiagnozowano złamanie szczęki. Na szczęście podczas badań nie stwierdzono żadnych innych urazów” – poinformował jej zespół.

 

„Sztab medyczny ekipy analizuje obecnie kolejne kroki niezbędne do zapewnienia jej jak najlepszego leczenia i jak najszybszego powrotu do zdrowia” - dodano.

 

Zigart, choć przez chwilę leżała nieruchomo na ulicy, po wypadku była przytomna. Jak poinformowały słoweńskie media, rozmawiała ze swoim partnerem. Czterokrotny słoweński zwycięzca Tour de France startuje w męskim wyścigu Dookoła Szwajcarii i po dwóch etapach jest liderem klasyfikacji generalnej.

MS, PAP
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