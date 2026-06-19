29-latka jadąc z dużą prędkością straciła panowanie nad rowerem na progu zwalniającym i upadła, a następnie przez kilka metrów sunęła po asfalcie.

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„Po kilku badaniach lekarskich u Urski zdiagnozowano złamanie szczęki. Na szczęście podczas badań nie stwierdzono żadnych innych urazów” – poinformował jej zespół.

„Sztab medyczny ekipy analizuje obecnie kolejne kroki niezbędne do zapewnienia jej jak najlepszego leczenia i jak najszybszego powrotu do zdrowia” - dodano.

Zigart, choć przez chwilę leżała nieruchomo na ulicy, po wypadku była przytomna. Jak poinformowały słoweńskie media, rozmawiała ze swoim partnerem. Czterokrotny słoweński zwycięzca Tour de France startuje w męskim wyścigu Dookoła Szwajcarii i po dwóch etapach jest liderem klasyfikacji generalnej.

MS, PAP