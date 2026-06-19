Wielki powrót! Reprezentant Polski wybrał nowy klub

Piłka nożna

Tomasz Kędziora nowym zawodnikiem Dynama Kijów. Zasłużony reprezentant Polski przenosi się do czwartej drużyny poprzedniego sezonu ligi ukraińskiej.

Gracz w białej koszulce wyskakuje do piłki, podczas gdy gracz w czarnej koszulce próbuje go zatrzymać. Sędzia stoi w tle.
Fot. PAP
Kędziora trafia do Dynama Kijów

Tomasz Kędziora wraca do Dynama Kijów. Będzie to dla niego druga przygoda z 17-krotnym mistrzem Ukrainy, w którego barwach w latach 2017–2024 rozegrał 198 meczów, zdobył siedem bramek i zanotował 20 asyst. W sezonie 2020/21 sięgnął z klubem po mistrzostwo Ukrainy.

 

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W poprzednim sezonie Polak reprezentował barwy greckiego PAOK-u, w którym we wszystkich rozgrywkach rozegrał 42 mecze i zanotował jedną asystę, a jego drużyna zajęła trzecie miejsce w greckiej najwyższej klasie rozgrywkowej. Polski defensor w klubie z Salonik rozegrał łącznie 141 spotkań, strzelił cztery bramki i zanotował trzy asysty.

 

Ostatnio mogliśmy go obserwować w przegranym 0:2 meczu towarzyskim z Ukrainą, w którym wystąpił od pierwszej minuty i rozegrał pełne 90 minut. Kędziora ma na koncie 38 występów w reprezentacji i jedną strzeloną bramkę.

 

Polak zagra w eliminacjach Ligi Europy po tym, jak jego klub triumfował w Pucharze Ukrainy. Dynamo rozpocznie rywalizację w europejskich pucharach w sezonie 2026/27 od dwumeczu z rumuńską Universitateą Kluż.

IB, Polsat Sport
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PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJATOMASZ KĘDZIORA
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