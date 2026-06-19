Wielki powrót! Reprezentant Polski wybrał nowy klub
Tomasz Kędziora nowym zawodnikiem Dynama Kijów. Zasłużony reprezentant Polski przenosi się do czwartej drużyny poprzedniego sezonu ligi ukraińskiej.
Tomasz Kędziora wraca do Dynama Kijów. Będzie to dla niego druga przygoda z 17-krotnym mistrzem Ukrainy, w którego barwach w latach 2017–2024 rozegrał 198 meczów, zdobył siedem bramek i zanotował 20 asyst. W sezonie 2020/21 sięgnął z klubem po mistrzostwo Ukrainy.
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W poprzednim sezonie Polak reprezentował barwy greckiego PAOK-u, w którym we wszystkich rozgrywkach rozegrał 42 mecze i zanotował jedną asystę, a jego drużyna zajęła trzecie miejsce w greckiej najwyższej klasie rozgrywkowej. Polski defensor w klubie z Salonik rozegrał łącznie 141 spotkań, strzelił cztery bramki i zanotował trzy asysty.
Ostatnio mogliśmy go obserwować w przegranym 0:2 meczu towarzyskim z Ukrainą, w którym wystąpił od pierwszej minuty i rozegrał pełne 90 minut. Kędziora ma na koncie 38 występów w reprezentacji i jedną strzeloną bramkę.
Polak zagra w eliminacjach Ligi Europy po tym, jak jego klub triumfował w Pucharze Ukrainy. Dynamo rozpocznie rywalizację w europejskich pucharach w sezonie 2026/27 od dwumeczu z rumuńską Universitateą Kluż.Przejdź na Polsatsport.pl