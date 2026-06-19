Wiemy, co dalej z trenerem Piotra Zielińskiego. Inter oficjalnie ogłosił!

Piłka nożna

Trener piłkarzy Interu Mediolan Rumun Cristian Chivu przedłużył kontrakt z klubem do 2028 roku - poinformował mistrz Włoch. Zawodnikiem tego zespołu jest 32-letni pomocnik Piotr Zieliński.

Drużyna Interu Mediolan z Cristianem Chivu na czele świętuje zdobycie trofeum na podium, otoczona kibicami.
fot. PAP/EPA
Cristian Chivu przedłużył kontrakt z Interem Mediolan.

Chivu, który objął Inter w czerwcu 2025, w swoim debiutanckim sezonie 2025/26 zdobył dwa tytuły - triumfując zarówno w Serie A, jak i w Pucharze Włoch.

 

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45-letni Rumun, który grał w Interze przez siedem lat na pozycji obrońcy, został w tym roku również wybrany trenerem sezonu Serie A.

 

„Triumfy i spektakularne osiągnięcia są możliwe tylko dla tych, którzy naprawdę wiedzą, co to znaczy mieć pasję do Interu – wartość, która zdefiniowała cały sezon i po raz kolejny będzie kierować Cristianem Chivu do 2028 roku” – napisano w oświadczeniu Interu.

MS, PAP
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