Wiemy, co dalej z trenerem Piotra Zielińskiego. Inter oficjalnie ogłosił!
Trener piłkarzy Interu Mediolan Rumun Cristian Chivu przedłużył kontrakt z klubem do 2028 roku - poinformował mistrz Włoch. Zawodnikiem tego zespołu jest 32-letni pomocnik Piotr Zieliński.
Chivu, który objął Inter w czerwcu 2025, w swoim debiutanckim sezonie 2025/26 zdobył dwa tytuły - triumfując zarówno w Serie A, jak i w Pucharze Włoch.
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45-letni Rumun, który grał w Interze przez siedem lat na pozycji obrońcy, został w tym roku również wybrany trenerem sezonu Serie A.
„Triumfy i spektakularne osiągnięcia są możliwe tylko dla tych, którzy naprawdę wiedzą, co to znaczy mieć pasję do Interu – wartość, która zdefiniowała cały sezon i po raz kolejny będzie kierować Cristianem Chivu do 2028 roku” – napisano w oświadczeniu Interu.Przejdź na Polsatsport.pl