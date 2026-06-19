WTA w Berlinie: Linda Noskova - Paula Badosa. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Linda Noskova - Paula Badosa to mecz ćwierćfinałowy turnieju WTA w Berlinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Noskova - Badosa na Polsatsport.pl.

Wielkimi krokami zbliża się najważniejszy turniej sezonu na trawie - Wimbledon. Zanim jednak do niego dojdzie, tenisistki szlifują formę w pomniejszych zawodach.

 

ZOBACZ TAKŻE: Duża niespodzianka! Rybakina odpadła z turnieju


Czołówka ranking WTA zjechała się do Berlina, aby wziąć udział w turnieju rangi 500. To jedna z ostatnich szans na przetarcie przed zawodami wielkoszlemowymi.


Przed rokiem w Berlinie najlepsza okazała się Marketa Vondrousova, która pokonała w finale Xinyu Wang.

Relacja live i wynik na żywo meczu Noskova - Badosa na Polsatsport.pl.

IB, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 