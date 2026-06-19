Zmarła, świętując zwycięstwo swojej reprezentacji na mundialu. Nie żyje 26-latka

Do tragedii doszło w środę, gdy 26-latka oglądała mecz w gronie przyjaciół w Standard Hostel, prywatnym akademiku w Bomso, niedaleko Uniwersytetu Nauki i Technologii im. Kwame Nkrumaha. Po zwycięstwie reprezentacji Ghany nad Panamą (1:0) rozpoczęło się świętowanie, podczas którego kobieta nagle zasłabła.

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Natychmiast wezwano pomoc, a kobieta została przewieziona do szpitala. Tam lekarze przez 45 minut prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Pomimo ich starań życia 26-latki nie udało się uratować.

Przyczyna śmierci nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, choć wstępne ustalenia wskazują na rozległy zawał serca.

IB, Polsat Sport