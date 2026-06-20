0:6! Sabalenka posypała się w półfinale turnieju w Berlinie

Tenis

Aryna Sabalenka przegrała z Jessiką Pegulą w półfinale turnieju WTA w Berlinie 4:6, 7:6 (4), 0:6. Białorusinka całkowicie posypała się w trzecim secie i nie zdobyła w nim nawet jednego gema.

Aryna Sabalenka, tenisistka, stoi na korcie z rakietą.
fot. PAP/EPA
Aryna Sabalenka przegrała w półfinale turnieju w Berlinie

Amerykanka weszła w to spotkanie zdecydowanie lepiej. Szybko wykorzystała szansę na przełamanie rywalki, a po kilku minutach prowadziła już 3:1. 32-latka chciała pójść za ciosem i była temu nawet bliska, ale z czasem Sabalenka zaczęła stawiać nieco trudniejsze warunki. Białorusinka nie była jednak w stanie odrobić straty, więc pierwsza odsłona zakończyła się zwycięstwem Peguli 6:4.

 

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Drugiego seta liderka światowych list otworzyła już znacznie lepiej (2:0). Dla niej to było jednak mało. Wyraźnie podminowana tenisistka z Mińska często dawała wyraz swojej frustracji, co nie pomagało jej grze.

 

Dzięki temu Pegula wyszła z kryzysu i doprowadziła do stanu 5:5, a później do tie-breaka. A w nim, po dobrym początku Amerykanki, spotkanie zostało przerwane z powodu deszczu. Potem to Sabalenka lepiej wytrzymała presję i wygrała 7:4. 

 

W decydującej odsłonie liderka światowego rankingu całkowicie się posypała. Już w drugim gemie została przełamana, a z każdą kolejną minutą było tylko gorzej.

 

Przy stanie 0:4 trudno było sobie wyobrazić, że będzie w stanie wrócić do gry. Pegula grała konsekwentnie, utrzymywała podanie i ostatecznie wyeliminowała rywalkę z turnieju.

 

Pegula zagra w niedzielnym finale ze zwyciężczynią meczu Linda Noskova - Alexandra Eala. 

 

Aryna Sabalenka - Jessica Pegula 4:6, 7:6 (4), 0:6

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ARYNA SABALENKAJESSICA PEGULATENISTURNIEJE ATP I WTA
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