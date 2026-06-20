Amerykanie jak Polacy w 1982? Wszystko dzięki... papieżowi!

- Przeczytałem ciekawostkę teologiczno-sportową. Kraj, który miał Ojca Świętego, zdobywał medale na mundialach: Polska w 1982, Niemcy w 2006, kiedy to już od roku Benedykt XVI był w Rzymie, potem także Argentyna. Amerykanie wysnuwają więc taki wniosek "mamy swojego papieża, to może niebiosa też będą nam sprzyjały i ruszymy po medal mistrzostw świata" - wyjawił dziennikarz.

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Gdy papieżem był Jan Paweł II, Polacy zajęli trzecie miejsce na mundialu w 1982 roku po pokonaniu Francji 3:2. Kiedy funkcję "głowy kościoła" sprawował Benedykt XVI, brąz w 2006 roku zdobyli Niemcy, którzy zwyciężyli wówczas 3:1 Portugalię. Z kolei w 2022 roku Argentyna wygrała mundial po pokonaniu w rzutach karnych Francji, kiedy to papieżem był Franciszek. Od maja 2025 roku tę funkcję piastuje Amerykanin - Leon XIV.

- Odchodząc od strefy nadziei Amerykanów, to czysto piłkarsko, to wydaje się być zespół, który może mierzyć w ćwierćfinał mundialu - zapowiedział Chabiniak.

Po dwóch pierwszych meczach, Stany Zjednoczone prowadzą w tabeli grupy D z kompletem sześciu punktów. Piłkarze Mauricio Pochettino zwyciężyli 4:1 Paragwaj oraz 2:0 Australię. 26 czerwca czeka ich starcie z Turcją, która nie ma już szans na awans.

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