Arkadiusz Wrzosek - Stefan Vojcak. Wynik walki KSW. Kto wygrał?

Sporty walki

Arkadiusz Wrzosek - Stefan Vojcak to jeden z ciekawie zapowiadających się pojedynków gali KSW 119. Kto wygrał? Jaki był wynik walki Wrzoska w KSW?

Dwóch zawodników MMA, Arkadiusz Wrzosek i Stefan Vojcak, pozuje do zdjęcia w sali treningowej.
fot. Instagram
Arkadiusz Wrzosek - Stefan Vojcak. Wynik walki KSW. Kto wygrał?

Na gali KSW 119 w Radomiu swoją kolejną walkę w MMA stoczy Arkadiusz Wrzosek, znakomity polski zawodnik sportów stójkowych. Tym razem jego rywalem będzie Słowak Stefan Vojcak, inny z czołowych zawodników KSW w rankingu kategorii ciężkiej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Cały świat reaguje na UFC w Białym Domu!

 

34-latek w dotychczasowej karierze MMA pokonał między innymi Artura Szpilkę czy Szymona Bajora. Przegrał raz - na KSW 107, kiedy jego rywalem w walce o pas w wadze ciężkiej był dominator tej kategorii w KSW, Anglik Phil De Fries.

 

Jak tym razem poradzi sobie Wrzosek?

Arkadiusz Wrzosek - Stefan Vojcak. Wynik walki KSW. Kto wygrał?

Wynik walki Wrzosek - Vojcak na KSW 119 poznamy w sobotę 20 czerwca. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu pojedynku.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ARKADIUSZ WRZOSEKMMASPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Przemysław Tobiasz - Łukasz Baran. Skrót walki
Zobacz także

Babilon MMA 58. Wyniki i skróty walk

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 