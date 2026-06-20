Na gali KSW 119 w Radomiu swoją kolejną walkę w MMA stoczy Arkadiusz Wrzosek, znakomity polski zawodnik sportów stójkowych. Tym razem jego rywalem będzie Słowak Stefan Vojcak, inny z czołowych zawodników KSW w rankingu kategorii ciężkiej.

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34-latek w dotychczasowej karierze MMA pokonał między innymi Artura Szpilkę czy Szymona Bajora. Przegrał raz - na KSW 107, kiedy jego rywalem w walce o pas w wadze ciężkiej był dominator tej kategorii w KSW, Anglik Phil De Fries.

Jak tym razem poradzi sobie Wrzosek?

Arkadiusz Wrzosek - Stefan Vojcak. Wynik walki KSW. Kto wygrał?

Wynik walki Wrzosek - Vojcak na KSW 119 poznamy w sobotę 20 czerwca. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu pojedynku.

Polsat Sport