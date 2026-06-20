ATP w Halle: Alexander Zverev - Taylor Fritz. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Alexander Zverev - Taylor Fritz to spotkanie półfinałowe turnieju ATP w Halle. Relacja live i wynik na żywo meczu Alexander Zverev - Taylor Fritz na Polsatsport.pl.

Wielkimi krokami zbliża się najważniejszy turniej sezonu na trawie - Wimbledon. Zanim jednak do niego dojdzie, tenisiści szlifują formę w pomniejszych zawodach.

 

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Alexander Zverev i Taylor Fritz w piątkowe popołudnie po tie breakach awansowali do 1/2 finału rozgrywanego na kortach trawiastych turnieju ATP 500 w Halle. Niemiec pokonał Raphaela Collignona, a Amerykanin wygrał z Benem Sheltonem.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Zverev - Fritz na Polsatsport.pl.

psl, Polsat Sport
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ALEXANDER ZVEREVTAYLOR FRITZTENISTURNIEJE ATP I WTA

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