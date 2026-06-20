Wielkimi krokami zbliża się najważniejszy turniej sezonu na trawie - Wimbledon. Zanim jednak do niego dojdzie, tenisiści szlifują formę w pomniejszych zawodach.

ZOBACZ TAKŻE: Co za wieści dla Igi Świątek! Znów będzie numerem jeden

Alexander Zverev i Taylor Fritz w piątkowe popołudnie po tie breakach awansowali do 1/2 finału rozgrywanego na kortach trawiastych turnieju ATP 500 w Halle. Niemiec pokonał Raphaela Collignona, a Amerykanin wygrał z Benem Sheltonem.

Relacja live i wynik na żywo meczu Zverev - Fritz na Polsatsport.pl.

psl, Polsat Sport