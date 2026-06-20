ATP w Halle: Taylor Fritz - Frances Tiafoe. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Tenis

Taylor Fritz - Frances Tiafoe to finał turnieju ATP w Halle. Gdzie obejrzeć? Transmisja meczu w niedzielę od 14.30 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go.

Tenisista wykonujący bekhendowe uderzenie podczas meczu na kortach trawiastych.
fot. PAP
Taylor Fritz

Wiemy już, że w tym roku najlepszy w Halle będzie Amerykanin. Fritz pokonał w półfinale ulubieńca gospodarzy Alexandra Zvereva, który poniósł pierwszą porażkę od 12 maja. Ich starcie trwało blisko trzy godziny, a Fritz odwrócił losy spotkania, bo przecież pierwszego seta przegrał.

 

Z kolei Tiafoe pewnie uporał się w półfinale z pogromcą Huberta Hurkacza Danielem Altmaierem. Potrzebował tylko 74 minut, oddając rywalowi cztery gemy.

 

Fritz i Tiafoe grali ze sobą osiem razy. Ten pierwszy ma na koncie aż siedem zwycięstw.

ATP w Halle: Taylor Fritz - Frances Tiafoe. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Transmisja finału Fritz - Tiafoe w niedzielę 21 czerwca od 15.30 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go.

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