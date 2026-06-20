ATP w Londynie: Tommy Paul - Francisco Cerundolo. Transmisja TV. Gdzie obejrzeć finał?
Tommy Paul i Francisco Cerundolo zmierzą się w finale turnieju ATP w Londynie. Gdzie obejrzeć finał Paul - Cerundolo?
Amerykanin przeszedł jak burza przez poprzednie rundy, nie tracąc nawet seta. W półfinale pewnie pokonał Ugo Humberta 6:3, 6:3.
Znacznie więcej pracy na korcie w Londynie miał Argentyńczyk, którzy trzy z czterech spotkań kończył po trzech setach. Na swoje szczęście wszystkie oczywiście wygrał. W półfinale wyeliminował Brandona Nakashimę (6:7, 6:3, 6:4).
Będzie to ósme starcie Paula z Cerundolo. Argentyńczyk prowadzi 5-2.
ATP w Londynie: Tommy Paul - Francisco Cerundolo. Transmisja TV. Gdzie obejrzeć finał?
Transmisja finału Paul - Cerundolo w niedzielę 21 czerwca od 14:30 w Polsacie Sport Extra 1 i online na Polsat Box Go.
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