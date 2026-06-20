ATP w Londynie: Tommy Paul - Francisco Cerundolo. Transmisja TV. Gdzie obejrzeć finał?

Tenis

Tommy Paul i Francisco Cerundolo zmierzą się w finale turnieju ATP w Londynie. Gdzie obejrzeć finał Paul - Cerundolo?

Tenisista Tommy Paul podczas uderzenia rakietą, w tle piłka tenisowa.
fot. PAP

Amerykanin przeszedł jak burza przez poprzednie rundy, nie tracąc nawet seta. W półfinale pewnie pokonał Ugo Humberta 6:3, 6:3.

 

Znacznie więcej pracy na korcie w Londynie miał Argentyńczyk, którzy trzy z czterech spotkań kończył po trzech setach. Na swoje szczęście wszystkie oczywiście wygrał. W półfinale wyeliminował Brandona Nakashimę (6:7, 6:3, 6:4).

 

Będzie to ósme starcie Paula z Cerundolo. Argentyńczyk prowadzi 5-2.

ATP w Londynie: Tommy Paul - Francisco Cerundolo. Transmisja TV. Gdzie obejrzeć finał?

Transmisja finału Paul - Cerundolo w niedzielę 21 czerwca od 14:30 w Polsacie Sport Extra 1 i online na Polsat Box Go.

 

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