Amerykanin przeszedł jak burza przez poprzednie rundy, nie tracąc nawet seta. W półfinale pewnie pokonał Ugo Humberta 6:3, 6:3.

Znacznie więcej pracy na korcie w Londynie miał Argentyńczyk, którzy trzy z czterech spotkań kończył po trzech setach. Na swoje szczęście wszystkie oczywiście wygrał. W półfinale wyeliminował Brandona Nakashimę (6:7, 6:3, 6:4).

Będzie to ósme starcie Paula z Cerundolo. Argentyńczyk prowadzi 5-2.

ATP w Londynie: Tommy Paul - Francisco Cerundolo. Transmisja TV. Gdzie obejrzeć finał?

Transmisja finału Paul - Cerundolo w niedzielę 21 czerwca od 14:30 w Polsacie Sport Extra 1 i online na Polsat Box Go.

Polsat Sport