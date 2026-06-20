Brazylia z pierwszym zwycięstwem na MŚ!
Po remisie z Maroko, Brazylia tym razem zwycięska na mistrzostwach świata. "Canarinhos" pokonali 3:0 Haiti. Bramki, wszystkie przed przerwą, zdobyli Matheus Cunha (dwie) i Vinicius Jr.
Po pierwszej kolejce w tabeli grupy C na mistrzostwach świata Brazylia miała na swoim koncie jeden punkt po remisie 1:1 z Maroko. Haiti po dzielnej walce uległo 0:1 Szkocji.
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Strzelanie w spotkaniu Brazylii z Haiti. Rozpoczął Matheus Cunha. Napastnik, który zmienił po pierwszym meczu Igora Thiago, trafił do siatki w 23 minucie.
Piłkarz Manchesteru United poszedł za ciosem i 13 minut później po raz drugi wpisał się listę strzelców. "Canarinhos" prowadzili już 2:0.
Swoje "trzy grosze" jeszcze przed przerwą dorzucił Vinicius Jr. Gwiazdor reprezentacji Brazylii zaliczył trafienie w doliczonym czasie.
Druga część rywalizacji nie przyniosła już więcej bramek. Ekipa z Ameryki Południowej triumfowała 3:0 i zanotowała swoją premierową wiktorię na tym mundialu.
Brazylia - Haiti 3:0 (3:0)
Bramki: Matheus Cunha 23, 36; Vinicius Jr 45+3.Przejdź na Polsatsport.pl