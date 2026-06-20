Brazylijczyk wygrał turniej w Poznaniu

Decydujący pojedynek był dość jednostronny i trwał tylko 83 minuty. Heide przełamał podanie rywala już w gemie otwarcia, a potem to powtórzył w piątym. Brazylijczyk lepiej serwował i był dokładniejszy w trakcie dłuższych wymian.

Obraz spotkania niewiele zmienił się w drugiej partii. Heide wykorzystał breakpointy w pierwszym i siódmym gemie, a ostatniego wygrał „do zera”.

- Dziękuję za cały tydzień, miło było tutaj zagrać. Chciałbym podkreślić bardzo dobrą organizację turnieju. Dziękuję też Facundo za to spotkanie i cieszę się, że mogłem mu się zrewanżować za niedawną porażkę w challengerze we Francji – powiedział po spotkaniu triumfator. Jest on pierwszym Brazylijczykiem, który wygrał poznański turniej.

Wynik finału gry pojedynczej:

Gustavo Heide (Brazylia, 8) – Facundo Diaz Acosta (Argentyna, 4) 6:2, 6:2.

PAP