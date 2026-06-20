Co dalej z Neymarem? Carlo Ancelotti to ogłosił!

- Spodziewałem się, że ten mecz będzie miał lepszą jakość. Powinniśmy popełniać mniej błędów, mieć większą kontrolę w obronie i być bardziej skuteczni w ataku - przyznał Ancelotti.

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Włoski szkoleniowiec nie wiedział jeszcze, czy uraz Raphinhi jest groźny. Poinformował natomiast o możliwym powrocie do gry lidera zespołu Neymara, który pauzował w dwóch pierwszych meczach z powodu kontuzji łydki. Szkoleniowiec oczekuje, że 34-letni piłkarz zagra w ostatnim meczu grupowym w środę ze Szkocją. W sobotę ma trenować indywidualnie, a w poniedziałek już z drużyną.

Mimo porażki swoich podopiecznych chwalił selekcjoner Haiti Sebastian Migne.

- Pokazali, że zasłużyli na to, by być na tych mistrzostwach świata. Niestety, graliśmy z Brazylią i różnica była zbyt duża - ocenił szkoleniowiec, którego zespół jako pierwszy stracił szansę na awans do fazy pucharowej.

MS, PAP