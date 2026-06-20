Część strefy medalowej w Staszowie już znana

Turniej główny ORLEN Beach Volley Tour Staszów 2026 toczy się systemem brazylijskim. Pierwsza porażka nie eliminuje od razu z rozgrywek. Przegrany przechodzi na prawą stronę drabinki i ma ewentualnie dłuższą drogę do gry o medale. Dopiero druga porażka powoduje odpadnięcie z turnieju. Z kolei seria zwycięstw w pierwszych trzech meczach daje awans do strefy medalowej.

Taki scenariusz rozegrał się w kontekście par: Miłosz Kruk i Michał Korycki, Jędrzej Brożyniak i Piotr Janiak, a także Andrea Lorenzova i Mariana Tomasova oraz Julia Kielak i Zuanna Kudlik. Wszystkie te duety nie miały sobie równych od rana do wieczora w sobotę. Mimo wszystko nie miały łatwej przeprawy i o niektóre z tych zwycięstw musiały się dość mocno postarać.

- Bardzo się cieszymy, bo przez ostatnie turnieje miałyśmy duży problem, żeby wejść do czwórki. Dla nas jest to fajny sukces i w niedzielę będziemy walczyć o medale - przyznała po całym dniu rywalizacji Zuzanna Kudlik. - Cieszymy się, że wygrałyśmy. Nie był to łatwy mecz, bo dziewczyny grały naprawdę dobrą siatkówkę. Myślę, że nasz mocny atak był naszym atutem. Bardzo mocno kończyłyśmy wszystkie nasze piłki. Też dobrze funkcjonował format blok-obrona i to był klucz do wygranej w tym meczu - oceniła najważniejszy i ostatni mecz Julia Kielak.

- Był to ciężki dzień. Pogoda dopisała, obyło się bez deszczu. Natomiast dała nam wysoką temperaturę, więc ten dzień był bardzo wymagający. Czujemy bardzo dużą satysfakcję, że przeszliśmy przez wszystkie mecze zwycięsko. Z dobrymi humorami kończymy ten dzień i wchodzimy w jutrzejszy - stwierdził Miłosz Kruk.

Zarówno w rozgrywkach siatkarek, jak i siatkarzy do obsadzenia pozostają dwa półfinałowe miejsca. W tym przypadku wszystko wyjaśni się w niedzielę rano, a o strefę medalową w walce pozostają nadal pary kobiet: Frommová/Honzovicova z Czech, Grudzinskaite/Grudzinskaite z Litwy oraz Antczak/Czupryniak - Jundziłł/Jaroszczak, a także pary mężczyzn: Maziarek/Filipowicz, Knašas/Piešina z Litwy oraz Ciemachowski/Warzocha i Subocz/Witkoś.

Poranną rywalizację o półfinał rozpoczną siatkarki. Na boisko wybiegną już o godz. 9:00. Po nich o strefę medalową powalczą siatkarze. Półfinały zaplanowano na godz. 11:00 (kobiety) i 12:00 (mężczyźni). Będą one rozgrywane na dwóch boiskach. Następnie turniej przeniesie się już tylko na kort centralny, a harmonogram będzie toczyć się, jak poniżej:

ORLEN Beach Volley Tour Staszów 2026 - mecze medalowe:

13:00 mecz o brąz kobiet

14:00 mecz o brąz mężczyzn

15:00 finał kobiet

16:00 finał mężczyzn

Transmisja niedzielnych zmagań w Polsacie Sport 3 i online w Polsat Box Go (od godziny 9:00 do 17:30).

Informacja Prasowa