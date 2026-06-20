Doznał paskudnej kontuzji na MŚ 2026. Został powitany w kraju jak bohater

24-latek wrócił ze szpitala owacyjnie powitany przez kolegów z drużyny. Jak można zobaczyć na filmie zamieszczonym w kanałach społecznościowych, brawa i okrzyki rozpoczęły się zanim pomocnik włoskiego Sassuolo wysiadł z samochodu. Miał ze sobą kule, ale do hotelu został wwieziony na wózku, a opatrzoną lewą nogę opierał na poduszce z kanadyjską flagą. Towarzyszyło temu skandowanie imienia zawodnika.

Kone doznał urazu w 52. minucie spotkania z Katarem w pozornie niegroźnym zderzeniu z Assimem Madibo. Jednak po jego upadku okazało się, że stało się coś dramatycznego, gdyż piłkarze obu drużyn zaczęli gwałtowanie wzywać służby medyczne i odwracali głowy. Dopiero, gdy stało się jasne, co się wydarzyło, Katarczyk, który wyglądał na załamanego i poruszonego, został ukarany czerwoną kartką.

Katarski Związek Piłki Nożnej (QFA) przekazał w sobotę kanadyjskiemu graczowi życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. „Wracaj do zdrowia, Ismaelu Kone” – głosi podpis pod zdjęciem opublikowanym na portalu X przez federację, na którym widać zawodnika opuszczającego boisko na noszach.

Kone, który przeszedł pilną operację, opublikował w swoich kanałach wiadomość z podziękowaniami. „Czułem ogrom miłości i wsparcia, bardzo dziękuję” – napisał.

Wygrana z Katarem była pierwszym w historii zwycięstwem Kanadyjczyków w historii ich występów w mundialu.

PAP