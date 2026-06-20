Ekstraliga rugby. Gdzie obejrzeć mecz o brązowy medal? 

Mecz o brązowy medal odbędzie się Sochaczewie. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 18.00, a więc już po zakończeniu finału, który rozpocznie się o 14.00 (zmierzą się w nim siedlecka Pogoń i sopockie Ogniwo, a transmisję przeprowadzi również Polsat Sport Fight). Dla sochaczewian będzie to szóste z rzędu spotkanie o podium mistrzostw Polski. Od 2021 roku Orkan zdobywał kolejno brąz, złoto, brąz, złoto i srebro.



W Sochaczewie wszyscy wierzą, że uda się podtrzymać medalową passę. Orkan będzie faworytem, ale przystąpi do meczu mocno poobijany półfinałowym, epickim, ale przegranym bojem z Ogniwem Sopot. Za czerwoną kartkę otrzymaną w Sopocie pauzować będzie Cyprian Majcher. Do składu sochaczewskiej ekipy wracają za to Patryk Stobiecki oraz Damian Pisarek, których zabrakło w rewanżowym, półfinałowym boju.



Mecz o brąz Ekstraligi rugby. Arka w roli underdoga



Arka to czterokrotny mistrz, sześciokrotny wicemistrz oraz pięciokrotny brązowy medalista mistrzostw Polski. Gdynianie na podium stanęli jednak ostatni raz 2015 roku (złoto). Teraz przyjadą do Sochaczewa w roli underdoga, który już drugi rok z rzędu będzie walczył o powrót do wielkiej medalowej passy trwającej niemal nieprzerwanie od 1999 do wspomnianego już 2015 roku.



Gdynianie do Sochaczewa przyjeżdżają bez Tongijczyka Pea Fonoifuy, który w drugim półfinałowym meczu z Pogonią dostał czerwoną kartkę. Będą mieli za to w składzie dwóch wychowanków Orkana Dawida Banaszka oraz Radosława Rakowskiego, którzy są już u końca swych przebogatych karier i obaj zrobią wiele, by medal pojechał do Gdyni. No i nie będą mieli w kościach aż takiej walki w półfinale, jaką mają gospodarze. W starciach z Pogonią Arka przegrała dwa razy 12:59 i 21:49.



Mecz o brąz Ekstraligi rugby. Co nie obchodzi trenera Arki?



W tym sezonie Orkan grał z Arką dwa razy. Dwa razy w Gdyni. Jesienią górą byli sochaczewianie. Wygrali 50:10. Wiosną - grając w mocno młodzieżowym składzie - przegrali 24:54. Trener Orkana Maciej Brażuk oszczędzał w tym meczu swoich najlepszych zawodników na późniejsze półfinały z Ogniwem Sopot.



- Może i nie jesteśmy faworytem meczu o brąz, ale przypomnę, że ostatni mecz z Orkanem wygraliśmy dość wysoko, nie interesuje nas, w jakim grali składzie, to jest ich problem. Z racji przewagi własnego terenu być może minimalnym faworytem jest Sochaczew - powiedzmy 51:49. Chcemy spełnić medalowe marzenia. Myślimy tylko o zwycięstwie, czuję, że jesteśmy mocniejsi i bliżej medalu niż rok temu - powiedział portalowi Trójmiasto.pl Łukasz Szostek, trener Arki, który ze szkoleniowcem Orkana grał w reprezentacji Polski.



- Nie lekceważymy Arki. To zespół bardzo groźny w ofensywie. Gdy mają piłkę w ręku łatwo zdobywają teren i łamią linię obrony rywala. Musimy ich zatrzymać, odebrać im piłkę i narzucić swój styl gry. Trudno zapomnieć o minimalnej, do dziś niewytłumaczalnej dla mnie porażce z półfinale z Ogniwem, ale teraz liczy się tylko jeden cel. Szóste podium Orkana z rzędu. Nasz klub w swej 55-letniej historii nigdy takiej serii nie miał - mówi trener sochaczewian Maciej Brażuk.



Ekstraliga rugby. Gdzie obejrzeć mecze o medale?

Starcie o brązowy medal Ekstraligi rugby zostanie rozegrane w sobotę 20 czerwca w Sochaczewie. Pierwszy gwizdek zaplanowano na 18.00. Transmisja w Polsacie Sport Fight od 17.50. Wcześniej od godz. 13.50 transmisja wielkiego finału, w którym zmierzą się Pogoń Awenta Siedlce z Energa Ogniwem Sopot. Oba mecze oglądać można także w streamingu Polsat Box Go.

Robert Małolepszy