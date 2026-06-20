Finał ATP w Londynie: Tommy Paul - Francisco Cerundolo. Relacja live i wynik na żywo

Francisco Cerundolo i Tommy Paul zagrają w finale tenisowego turnieju ATP 500 na trawiastych kortach Queens Club w Londynie. Argentyńczyk pokonał Brandona Nakashimę 6:7 (5-7), 6:3, 6:4, a Amerykanin wygrał z Ugo Humbertem 6:3, 6:3.