Finał ATP w Londynie: Tommy Paul - Francisco Cerundolo. Relacja live i wynik na żywo
Francisco Cerundolo i Tommy Paul zagrają w finale tenisowego turnieju ATP 500 na trawiastych kortach Queens Club w Londynie. Argentyńczyk pokonał Brandona Nakashimę 6:7 (5-7), 6:3, 6:4, a Amerykanin wygrał z Ugo Humbertem 6:3, 6:3.
Cerundolo stanie przed szansą wygrania piątego turnieju w karierze, a Paul szóstego. Bilans ich dotychczasowych spotkań to 5-2 na korzyść Argentyńczyka.
W pierwszej rundzie w Londynie odpadł Kamil Majchrzak.
Wyniki półfinałów:
Francisco Cerundolo (Argentyna, 7) - Brandon Nakashima (USA) 6:7 (5-7), 6:3, 6:4
Tommy Paul (USA, 8) - Ugo Humbert (Francja) 6:3, 6:3
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