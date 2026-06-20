Gdzie obejrzeć finał Ekstraligi rugby? 

Faworytem meczu finałowego są gospodarze. Siedlecka Pogoń broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Wówczas - też na własnym stadionie - pokonała 21:9 ORLEN Orkan Sochaczew (który tym razem gra o brąz). W tym sezonie przeciwnikiem Pogoni będzie Energa Ogniwo Sopot, które z kolei rok temu wywalczyło brązowy medal po pokonaniu Arki Gdynia.



Finał Ekstraligi rugby: Ogniwo chce złota na 60-lecie



Sopocianie to 11-krotni mistrzowie Polski. Awansowali do wielkiego finału po epickim dwumeczu z Orkanem. Klub z Sopotu obchodzi w tym roku 60-lecie istnienia. W półfinale Ogniwo zaliczyło jeden z najbardziej spektakularnych powrotów w historii nie tylko sopockiej drużyny, ale całego polskiego rugby. Po pierwszej połowie rewanżowego półfinału traciło już 22 punkty do Orkana i wydawało się, że skład meczu finałowego będzie identyczny jak przed rokiem. Sopocianie odrobili jednak straty, wygrali mecz rewanżowy 44:26 (w pierwszym starciu było 24:14 dla Orkana) i to oni, po roku przerwy, zagrają o złoto.



Awans do finału wywołał euforię wśród naszych kibiców i zawodników. Jedziemy do Siedlec z myślą o wywalczeniu dwunastego w historii klubu mistrzostwa Polski. Mamy już w tym sezonie złote medale w kategorii kadetów i juniorów. Teraz chcemy dołożyć złoto w seniorach - mówi dyrektor Ogniwa, Bartosz Olszewski.



Finał Ekstraligi rugby: Pogoń w najsilniejszym składzie



Faworytem finału będzie Pogoń bo ma najszerszy, naszpikowany gwiazdami polskiego rugby skład. W całej historii swoich startów w mistrzostwach Polski siedlczanie uzbierali łącznie sześć medali: jeden złoty, jeden srebrny i cztery brązowe. Ogniwo aż dwadzieścia sześć razy stawało na podium. Jedenaście z tych medali było koloru złotego, drugie tyle srebrnego, a cztery razy sopocianie sięgali po brąz. Ostatni tytuł Ogniwo wywalczyło w roku 2021.



W tym sezonie w starciach Ogniwo - Pogoń jesienią padł remis 17:17. Wiosną w Siedlcach górą i to zdecydowanie byli obrońcy tytułu, którzy wygrali 43:14, co jest najwyższą wygraną Pogoni w historii zmagań z sopocką ekipą.



- Zwycięstwo Ogniwa w finale byłoby dużą niespodzianką. Do ich składu wraca wprawdzie ich kapitan Piotr Zeszutek, zawieszony wcześniej na trzy mecze za faul na przeciwniku, ale to może być za mało. Oczywiście będzie to bardzo duże wzmocnienie i sportowe i mentalne dla Ogniwa, ale siedlczanie też mają kilka bardzo ważnych powrotów. W ostatnim meczu półfinałowym na boisku pojawili się Ndlovu, Reksulak oraz Gdula, a więc czołowi zawodnicy formacji ataku Pogoni, którzy wcześniej leczyli kontuzje. Do gry wrócił także Bercho Botha, czyli jeden z najsilniejszych graczy młyna. To oznacza, że siedlczanie przystąpią do meczu w najsilniejszym składzie - zarówno w wyjściowej XV-tce, jak i na ławce – komentuje legendarny, polski trener Andrzej Kopyt, który pracował kiedyś z siedlecką ekipą, a w sobotę skomentuje mały finał, w którym zmierzą się Orkan i Arka.



Finał Ekstraligi rugby. Ostatni taniec trenera



- Nie zgodzę się z tym, myślę, że my jesteśmy faworytami. Ludzie rugby w Polsce przesadzają z respektem dla Siedlec, tak jakby to byli "All Blacks". Jeśli każdy z naszych zawodników da z siebie wszystko i wypełni założenia, jestem przekonany, że jesteśmy w stanie wygrać finał - powiedział w wywiadzie dla portalu trojmiasto.pl grający trener Ogniwa Tom Fiedler, dla którego będzie to ostatni mecz w karierze.



Ekstraliga rugby: Gdzie obejrzeć finał i mecz o brązowy medal?



Mecz finałowy odbędzie się w sobotę 20 czerwca w Siedlcach o godz. 14. Starcie o brąz zostanie rozegrane tego samego dnia w Sochaczewie, z zmierzą się w nim ORLEN Orkan Sochaczew i Life Style Catering Arka Gdynia. Pierwszy gwizdek zaplanowano na 18.00. Transmisje z obu spotkań w Polsacie Sport Fight rozpoczną się odpowiednio o 13:50 i 17.50.

Mecze oglądać można także w streamingu Polsat Box Go.

Robert Małolepszy