Gwiazda wyrzucona z boiska na MŚ 2026! Pierwsza taka czerwona kartka w historii, zawodnicy w szoku

Gola na wagę triumfu dla Paragwaju już w drugiej minucie strzelił Matias Galarza.

Czerwona kartka Miguela Almirona

Czerwoną kartkę w doliczonym czasie pierwszej połowy zobaczył Miguel Almiron. 78-krotny reprezentant Paragwaju zasłonił usta w konfrontacyjnej sytuacji boiskowej.

Od MŚ 2026 tego typu zachowanie karane jest czerwoną kartką.

ZOBACZ TAKŻE: Wyniki meczów MŚ 2026. Zobacz, kto wygrał

Nowe przepisy mają związek z sytuacją z lutego tego roku, kiedy to UEFA podjęła decyzję w sprawie głośnego incydentu pomiędzy Gianlucą Prestiannim a Viniciusem Juniorem, do którego doszło podczas starcia w Lidze Mistrzów. Młody gracz Benfiki otrzymał karę zawieszenia na sześć spotkań za obraźliwe zachowanie wobec gwiazdora Realu Madryt.

We wcześniejszym spotkaniu tej grupy współgospodarz turnieju USA pokonał Australię 2:0.

Turcja straciła szansę na awans do 1/16 finału.

Turcja - Paragwaj 0:1 (0:1).

Bramka: Matias Galarza (2).

Żółte kartki: Turcja - Eren Elmali; Paragwaj - Matias Galarza.

Czerwona kartka: Paragwaj - Miguel Almiron (45+3).

Sędzia: Ivan Barton (Salwador). Widzów: 68 827.

BS, PAP