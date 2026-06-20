Gwiazda wyrzucona z boiska na MŚ 2026! Pierwsza taka czerwona kartka w historii, zawodnicy w szoku
Turcja przegrała z Paragwajem 0:1 (0:1) w meczu grupy D piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany w Santa Clarze koło San Francisco. W pierwszej połowie doszło do historycznej chwili - zobaczyliśmy pierwszą czerwoną kartkę za zasłonięcie ust przez zawodnika mówiącego coś do innego gracza.
Gola na wagę triumfu dla Paragwaju już w drugiej minucie strzelił Matias Galarza.
Czerwona kartka Miguela Almirona
Czerwoną kartkę w doliczonym czasie pierwszej połowy zobaczył Miguel Almiron. 78-krotny reprezentant Paragwaju zasłonił usta w konfrontacyjnej sytuacji boiskowej.
Od MŚ 2026 tego typu zachowanie karane jest czerwoną kartką.
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Nowe przepisy mają związek z sytuacją z lutego tego roku, kiedy to UEFA podjęła decyzję w sprawie głośnego incydentu pomiędzy Gianlucą Prestiannim a Viniciusem Juniorem, do którego doszło podczas starcia w Lidze Mistrzów. Młody gracz Benfiki otrzymał karę zawieszenia na sześć spotkań za obraźliwe zachowanie wobec gwiazdora Realu Madryt.
We wcześniejszym spotkaniu tej grupy współgospodarz turnieju USA pokonał Australię 2:0.
Turcja straciła szansę na awans do 1/16 finału.
Turcja - Paragwaj 0:1 (0:1).
Bramka: Matias Galarza (2).
Żółte kartki: Turcja - Eren Elmali; Paragwaj - Matias Galarza.
Czerwona kartka: Paragwaj - Miguel Almiron (45+3).
Sędzia: Ivan Barton (Salwador). Widzów: 68 827.Przejdź na Polsatsport.pl