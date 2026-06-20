Gwiazda wyrzucona z boiska na MŚ 2026! Pierwsza taka czerwona kartka w historii, zawodnicy w szoku

Piłka nożna

Turcja przegrała z Paragwajem 0:1 (0:1) w meczu grupy D piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany w Santa Clarze koło San Francisco. W pierwszej połowie doszło do historycznej chwili - zobaczyliśmy pierwszą czerwoną kartkę za zasłonięcie ust przez zawodnika mówiącego coś do innego gracza.

Sędzia w żółtej koszulce pokazuje czerwoną kartkę, stojąc między dwoma piłkarzami na boisku piłkarskim.
fot. PAP
Dlaczego Miguel Almiron zobaczył czerwoną kartkę?

Gola na wagę triumfu dla Paragwaju już w drugiej minucie strzelił Matias Galarza.

Czerwona kartka Miguela Almirona

Czerwoną kartkę w doliczonym czasie pierwszej połowy zobaczył Miguel Almiron. 78-krotny reprezentant Paragwaju zasłonił usta w konfrontacyjnej sytuacji boiskowej.

 

Od MŚ 2026 tego typu zachowanie karane jest czerwoną kartką.

 

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Nowe przepisy mają związek z sytuacją z lutego tego roku, kiedy to UEFA podjęła decyzję w sprawie głośnego incydentu pomiędzy Gianlucą Prestiannim a Viniciusem Juniorem, do którego doszło podczas starcia w Lidze Mistrzów. Młody gracz Benfiki otrzymał karę zawieszenia na sześć spotkań za obraźliwe zachowanie wobec gwiazdora Realu Madryt.

 

We wcześniejszym spotkaniu tej grupy współgospodarz turnieju USA pokonał Australię 2:0.

 

Turcja straciła szansę na awans do 1/16 finału.

 

Turcja - Paragwaj 0:1 (0:1).

Bramka: Matias Galarza (2).

 

Żółte kartki: Turcja - Eren Elmali; Paragwaj - Matias Galarza.

 

Czerwona kartka: Paragwaj - Miguel Almiron (45+3).

 

Sędzia: Ivan Barton (Salwador). Widzów: 68 827.

BS, PAP
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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