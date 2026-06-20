Karny Panenki. 50 lat od legendarnego strzału
20 czerwca mija równo 50 lat od dnia, kiedy nietypowo wykonany rzut karny przez Antonina Panenkę dał Czechosłowacji piłkarskie mistrzostwo Europy. Do tej pory o charakterystycznej podcince z 11 metrów mówi się „Panenka” lub „karny a’la Panenka”.
Reprezentant Czechosłowacji zasłynął swoistą nonszalancją podczas konkursu „jedenastek” w finale Euro 1976. Podbiegł wówczas do piłki jak każdy inny, ale nie oddał mocnego strzału w wybrany róg, a zamiast tego wykonał lekką „podcinkę”. Rzucający się w swoją lewą stronę bramkarz Sepp Maier mógł tylko bezradnie patrzeć, jak piłka leniwym łukiem wpada w środek bramki. Był to ostatni akcent finału, w którym Czechosłowacja pokonała RFN.
ZOBACZ TAKŻE: Wyniki meczów MŚ 2026. Zobacz, kto wygrał
- Sepp Maier chyba nie był zachwycony. Raczej był, a może i wciąż jest, trochę zmieszany. Przypuszczam, że za bardzo nie lubi brzmienia mojego nazwiska - żartował po latach 77-letni obecnie strzelec.
Co to jest "Panenka"?
Pomysł takiego zagrania narodził się z wewnętrznej rywalizacji z klubowym kolegą z Bohemiansa Praga - bramkarzem Zdenkiem Hruską. Piłkarze zostawali dłużej po treningu i zakładali się, czy Hruska będzie w stanie obronić przynajmniej jeden z pięciu rzutów karnych wykonywanych przez Panenkę. Stawką była zwykle tabliczka czekolady lub... kufel piwa.
- To był bardzo dobry bramkarz i te zakłady stały się dla mnie dość drogie. Czasami więc, przed snem, próbowałem obmyślić sposoby pokonania go, żebym mógł odrobić część strat. Ten pomysł wpadł mi do głowy, zacząłem go testować, a z czasem korzystać z niego w praktyce - wspominał Panenka, cytowany na stronie internetowej Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA).
- W końcu częściej wygrywałem zakład, a efektem ubocznym było... przybieranie na wadze. Ostatecznie, zdecydowałem się na taki rzut karny w finale, bo byłem przekonany, że to najłatwiejszy sposób na gola. To naprawdę prosty przepis - dodał.
W żartobliwym tonie zasługi w tej historii przypisywał sobie również ówczesny bramkarz reprezentacji Czech Ivo Viktor. Po jego błędzie w 89. minucie reprezentacja RFN doprowadziła do wyrównania (2:2), dlatego w ogóle odbyła się dogrywka i konkurs rzutów karnych.
- Zawsze, kiedy spotykam się z Panenką, mówię mu: „Bez mojego błędu nikt nigdy by o tobie nie usłyszał!”. Ani przez chwilę nie wierzyłem, że spróbuje takiego strzału w finale. Nawet po tych wszystkich latach nadal mam wrażenie, że to było trochę bezczelne - nie ukrywał Viktor.
Nieżyjący już „król futbolu” Brazylijczyk Pele skomentował zagranie Panenki słowami: „Każdy, kto wykonuje rzut karny w ten sposób, jest albo geniuszem, albo szaleńcem”. Bardziej jednoznacznej oceny dokonał „cesarz” niemieckiej piłki Franz Beckenbauer: „Tylko prawdziwy mistrz może wpaść na takie rozwiązanie”.
Rzuty karne są tak czasem wykonywane do dziś mimo ryzyka dla strzelca - jeśli bramkarz dobrze odczyta jego intencje, może bez żadnego wysiłku złapać piłkę, a wykonującemu trudno wtedy zatrzeć wrażenie kompromitacji...
Górą z takiego pojedynku z Nigeryjczykiem Ademolą Lookmanem wyszedł w 2020 roku Łukasz Fabiański. Jego West Ham United prowadził w angielskiej ekstraklasie z lokalnym rywalem Fulham 1:0, a w końcówce sędzia podyktował rzut karny dla rywali. Polak „wyczekał” strzelca, spokojnie złapał piłkę, a chwilę po tym mecz się zakończył.
- Nie miałem w karierze do czynienia z „Panenką” takiej jakości... - skomentował z uśmiechem Fabiański.
Można spodziewać się, że z czasem słowo „panenka” zostanie uznane za rzeczownik pospolity i będzie traktowane tak samo, jak inne rodzaje kopnięć, np. wolej czy przewrotka.
To nie jedyny przykład, kiedy sportowiec-prekursor dał nazwę dla określonego zagrania, techniki czy ewolucji. Jeśli chodzi o piłkę nożną, w języku polskim mówi się też, choć już coraz rzadziej, o „robinsonadzie”, czyli o efektownym rzucie bramkarza w bok przy obronie strzału. Słowo pochodzi od nazwiska reprezentanta Anglii na przełomie XIX i XX wieku Jacka Robinsona.
Szczególny status ma też legendarny piłkarz reprezentacji Szwecji Zlatan Ibrahimović: w 2012 roku Rada Języka Szwedzkiego na liście nowych dopuszczonych słów zawarła czasownik „zlatanera” - dominować.Przejdź na Polsatsport.pl