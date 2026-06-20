Karny Panenki. 50 lat od legendarnego strzału

Reprezentant Czechosłowacji zasłynął swoistą nonszalancją podczas konkursu „jedenastek” w finale Euro 1976. Podbiegł wówczas do piłki jak każdy inny, ale nie oddał mocnego strzału w wybrany róg, a zamiast tego wykonał lekką „podcinkę”. Rzucający się w swoją lewą stronę bramkarz Sepp Maier mógł tylko bezradnie patrzeć, jak piłka leniwym łukiem wpada w środek bramki. Był to ostatni akcent finału, w którym Czechosłowacja pokonała RFN.

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- Sepp Maier chyba nie był zachwycony. Raczej był, a może i wciąż jest, trochę zmieszany. Przypuszczam, że za bardzo nie lubi brzmienia mojego nazwiska - żartował po latach 77-letni obecnie strzelec.

Co to jest "Panenka"?

Pomysł takiego zagrania narodził się z wewnętrznej rywalizacji z klubowym kolegą z Bohemiansa Praga - bramkarzem Zdenkiem Hruską. Piłkarze zostawali dłużej po treningu i zakładali się, czy Hruska będzie w stanie obronić przynajmniej jeden z pięciu rzutów karnych wykonywanych przez Panenkę. Stawką była zwykle tabliczka czekolady lub... kufel piwa.

- To był bardzo dobry bramkarz i te zakłady stały się dla mnie dość drogie. Czasami więc, przed snem, próbowałem obmyślić sposoby pokonania go, żebym mógł odrobić część strat. Ten pomysł wpadł mi do głowy, zacząłem go testować, a z czasem korzystać z niego w praktyce - wspominał Panenka, cytowany na stronie internetowej Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA).

- W końcu częściej wygrywałem zakład, a efektem ubocznym było... przybieranie na wadze. Ostatecznie, zdecydowałem się na taki rzut karny w finale, bo byłem przekonany, że to najłatwiejszy sposób na gola. To naprawdę prosty przepis - dodał.

W żartobliwym tonie zasługi w tej historii przypisywał sobie również ówczesny bramkarz reprezentacji Czech Ivo Viktor. Po jego błędzie w 89. minucie reprezentacja RFN doprowadziła do wyrównania (2:2), dlatego w ogóle odbyła się dogrywka i konkurs rzutów karnych.

- Zawsze, kiedy spotykam się z Panenką, mówię mu: „Bez mojego błędu nikt nigdy by o tobie nie usłyszał!”. Ani przez chwilę nie wierzyłem, że spróbuje takiego strzału w finale. Nawet po tych wszystkich latach nadal mam wrażenie, że to było trochę bezczelne - nie ukrywał Viktor.

Nieżyjący już „król futbolu” Brazylijczyk Pele skomentował zagranie Panenki słowami: „Każdy, kto wykonuje rzut karny w ten sposób, jest albo geniuszem, albo szaleńcem”. Bardziej jednoznacznej oceny dokonał „cesarz” niemieckiej piłki Franz Beckenbauer: „Tylko prawdziwy mistrz może wpaść na takie rozwiązanie”.

Rzuty karne są tak czasem wykonywane do dziś mimo ryzyka dla strzelca - jeśli bramkarz dobrze odczyta jego intencje, może bez żadnego wysiłku złapać piłkę, a wykonującemu trudno wtedy zatrzeć wrażenie kompromitacji...

Górą z takiego pojedynku z Nigeryjczykiem Ademolą Lookmanem wyszedł w 2020 roku Łukasz Fabiański. Jego West Ham United prowadził w angielskiej ekstraklasie z lokalnym rywalem Fulham 1:0, a w końcówce sędzia podyktował rzut karny dla rywali. Polak „wyczekał” strzelca, spokojnie złapał piłkę, a chwilę po tym mecz się zakończył.

- Nie miałem w karierze do czynienia z „Panenką” takiej jakości... - skomentował z uśmiechem Fabiański.

Można spodziewać się, że z czasem słowo „panenka” zostanie uznane za rzeczownik pospolity i będzie traktowane tak samo, jak inne rodzaje kopnięć, np. wolej czy przewrotka.

To nie jedyny przykład, kiedy sportowiec-prekursor dał nazwę dla określonego zagrania, techniki czy ewolucji. Jeśli chodzi o piłkę nożną, w języku polskim mówi się też, choć już coraz rzadziej, o „robinsonadzie”, czyli o efektownym rzucie bramkarza w bok przy obronie strzału. Słowo pochodzi od nazwiska reprezentanta Anglii na przełomie XIX i XX wieku Jacka Robinsona.

Szczególny status ma też legendarny piłkarz reprezentacji Szwecji Zlatan Ibrahimović: w 2012 roku Rada Języka Szwedzkiego na liście nowych dopuszczonych słów zawarła czasownik „zlatanera” - dominować.

BS, PAP