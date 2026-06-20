Kolejny transfer Wieczystej. Prosto z Ligi Konferencji

Piłka nożna

Duje Dujmović został piłkarzem Wieczystej - poinformował krakowski klub. Chorwacki obrońca został wykupiony z bośniackiego Zrinjskiego Mostar i podpisał z beniaminkiem Ekstraklasy kontrakt ważny przez dwa lata, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Mężczyzna w niebieskiej kurtce sportowej z żółtym herbem stoi na tle trybun stadionu piłkarskiego.
fot. Cyfrasport
Kolejny transfer Wieczystej

22-letni Dujmović wcześniej był zawodnikiem: NK Solin, HNK Rijeka, HNK Sibenik, a następnie - przez ostatnie półtora roku - Zrinjskiego Mostar. Z tym klubem grał w m.in. w Lidze Konferencji.

 

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Mierzący 190 cm stoper jest już trzecim piłkarzem pozyskanym przez Wieczystą w tym tygodniu. W czwartek sfinalizowano transfer norweskiego pomocnika Tobiasa Christensena z Rapidu Bukareszt, a w piątek pomocnika Bena Lederman z Maccabi Tel Awiw.

 

Wieczysta na inaugurację rozgrywek Ekstraklasy zmierzy się 24 lipca w Radomiu z Radomiakiem. 

HP, PAP
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EKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNATRANSFERWIECZYSTA KRAKÓW
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