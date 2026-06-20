Kontrowersja w ostatniej akcji meczu polskich siatkarek. Dlaczego rozgrywająca popełniła błąd?

Do sytuacji doszło w czwartym secie, przy stanie 2:1 i 24:23 dla Polski. Rozgrywająca reprezentacji Holandii Sarah van Aalen przebiła piłkę na drugą stronę, jednak prowadząca to spotkanie arbiter Ksenija Jurkovic odgwizdała błąd tej zawodniczki.

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Holenderki protestowały, gdyż strata punktu oznaczała koniec meczu. Polki wygrały w takich okolicznościach, ale jak wyjaśnili siatkarscy eksperci w studiu Polsatu Sport, w tej sytuacji nie było kontrowersji.

– Takie przepisy są od początku Ligi Narodów. Oburącz można przebijać tylko prostopadle do barków. Takie sytuacje pojawiły się już kilka razy, mieliśmy je również w pierwszym turnieju VNL mężczyzn. Takie zagrywanie oburącz na drugą stronę było gwizdane. Gdyby to zrobiła jedną ręką, to byłoby prawidłowo. Jedną ręką można swobodnie kiwać – wyjaśnił tę sytuację Jakub Bednaruk.

Dyskusja na temat ostatniej akcji meczu siatkarek Polska - Holandia w materiale wideo:

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RM, Polsat Sport