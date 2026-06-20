KSW 119 na żywo. Wyniki walk i relacja online
KSW 119 w Radomiu, czyli czas na kolejne walki między innymi Damiana Janikowskiego, Daniela Rutkowskiego, Andrzeja Grzebyka, Arkadiusza Wrzoska czy Patryka Kaczmarczyka. Wyniki KSW 119 na żywo na Polsatsport.pl.
Czas na kolejną galę KSW 119. W walce wieczoru faworyt lokalnej publiczności, Patryk Kaczmarczyk zmierzy się z Leo Brichtą w walce o pas kategorii piórkowej.
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Wcześniej w klatce zamelduje się inna wielka gwiazda KSW, Arkadiusz Wrzosek. Kolejnym rywalem znakomicie radzącego sobie w MMA zawodnika wywodzącego się ze sportów stójkowych będzie Słowak Stefan Vojcak.
W innych ciekawych pojedynkach zobaczymy między innymi Andrzeja Grzebyka, Daniela Rutkowskiego czy Damiana Janikowskiego.
KSW 119 na żywo. Wyniki walk:
Patryk Kaczmarczyk - Leo Brichta - walka o pas kategorii piórkowej
Arkadiusz Wrzosek - Stefan Vojcak
Daniel Rutkowski - Danu Tarchila
Andrzej Grzebyk - Tymoteusz Łopaczyk
Damian Janikowski - Wiktor Zalewski
Konrad Rusiński - Adam Masajew
Souheil Kaouchen - Kacper Wróbel
Michal Martinek - Marek Samociuk
Piotr Kacprzak - Slimen Hassaini
Piotr Chudzik - Predrag Bozović
Wyniki KSW 119 na żywo na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl