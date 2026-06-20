KSW 119 na żywo. Wyniki walk i relacja online

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KSW 119 w Radomiu, czyli czas na kolejne walki między innymi Damiana Janikowskiego, Daniela Rutkowskiego, Andrzeja Grzebyka, Arkadiusza Wrzoska czy Patryka Kaczmarczyka. Wyniki KSW 119 na żywo na Polsatsport.pl.

Portret mężczyzny z krótkimi włosami, patrzącego prosto w obiektyw, zza siatki klatki.
fot. Instagram
KSW 119 na żywo. Wyniki walk i relacja online

Czas na kolejną galę KSW 119. W walce wieczoru faworyt lokalnej publiczności, Patryk Kaczmarczyk zmierzy się z Leo Brichtą w walce o pas kategorii piórkowej.

 

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Wcześniej w klatce zamelduje się inna wielka gwiazda KSW, Arkadiusz Wrzosek. Kolejnym rywalem znakomicie radzącego sobie w MMA zawodnika wywodzącego się ze sportów stójkowych będzie Słowak Stefan Vojcak.

 

W innych ciekawych pojedynkach zobaczymy między innymi Andrzeja Grzebyka, Daniela Rutkowskiego czy Damiana Janikowskiego.

KSW 119 na żywo. Wyniki walk:

Patryk Kaczmarczyk - Leo Brichta - walka o pas kategorii piórkowej

Arkadiusz Wrzosek - Stefan Vojcak

Daniel Rutkowski - Danu Tarchila

Andrzej Grzebyk - Tymoteusz Łopaczyk

Damian Janikowski - Wiktor Zalewski

Konrad Rusiński - Adam Masajew

Souheil Kaouchen - Kacper Wróbel

Michal Martinek - Marek Samociuk

Piotr Kacprzak - Slimen Hassaini

Piotr Chudzik - Predrag Bozović

 

Wyniki KSW 119 na żywo na Polsatsport.pl.

Polsat Sport
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