Lavarini zwrócił uwagę na jedno. Oto, co powiedział polskim siatkarkom

Reprezentacja Polski pokonała Holandię w trzecim meczu turnieju Ligi Narodów siatkarek w Bangkoku. Siatkarki Stefano Lavariniego pewnie wygrały dwa pierwsze sety, w trzecim przeżywały słabsze chwile, natomiast w czwartym rozstrzygnęły spotkanie i zanotowały szóste zwycięstwo w rozgrywkach VNL 2026.

ZOBACZ TAKŻE: Kontrowersja w ostatniej akcji meczu polskich siatkarek. Dlaczego rozgrywająca popełniła błąd?

Tuż po zakończeniu meczu selekcjoner polskiej kadry przyznał, że boli go porażka w trzeciej odsłonie.

- Nie możemy o tym zapomnieć - rozpoczął. - Po dwóch setach, w którym pokazaliśmy niesamowitą jakość, musiałem zwrócić uwagę na koncentrację i to jak zdobywać punkty. Dziewczyny potrzebowały tego, by na nowo zbudowały pewność siebie w ataku. - przekazał.

Lavarini docenił również holenderskie siatkarki. - To jest bardzo silny zespół. One grają szybko, momentalnie dokonują zmian i to robi ogromną różnicę na parkiecie. Nigdy nie oddadzą zwycięstwa za darmo - tłumaczył.

Już w niedzielę polska kadra zmierzy się z Kanadą, która plasuje się na siódmym miejscu w tabeli.

- Musimy zrobić wszystko, by zagrać naszą najlepszą siatkówkę. Istotna będzie też charakterystyka zespołu - przekazał.

Na koniec selekcjoner zauważył, że bardzo ważne będą bezpośrednie rezultaty w meczach z Holandią oraz Kanadą.

- Obie drużyny mają znakomitą zagrywkę oraz atak szybki. Wynik zależy przeważnie od podejścia do meczu. Wiemy, że musimy zarządzać tempem gry, żeby nie mieć huśtawek formy bardziej niż przeciwnik się tego spodziewa - zakończył.

HP, Polsat Sport