Liga Narodów siatkarek 2026. Wyniki i skróty meczów - sobota 20.06 (WIDEO)

Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywana między 3 czerwca i 26 lipca. Rywalizuje w niej 18 reprezentacji. Ankara, Pasig City i Bangkok to miasta, które goszczą siatkarki podczas drugiego tygodnia zmagań (17-21 czerwca).

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Polskie siatkarki na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów w Bangkoku pokonały Bułgarię 3:0. Było to czwarte zwycięstwo drużyny Stefana Lavariniego w piątym meczu w rozgrywkach VNL 2026.

Dzień później Biało-Czerwone miały już więcej problemów. Po bardzo emocjonującym starciu triumfowały jednak nad reprezentacją Ukrainy 3:1.

Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Liga Narodów siatkarek - wyniki i skróty meczów (sobota 20.06):

2026-06-20: USA – Włochy (sobota, godzina 9.45; transmisja – Polsat Sport 2)

2026-06-20: Holandia – Polska (sobota, godzina 11.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-20: Japonia – Dominikana (sobota, godzina 13.15; transmisja – Polsat Sport Extra 3)

2026-06-20: Chiny – Brazylia (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-20: Tajlandia – Kanada (sobota, godzina 15.15; transmisja – Polsat Sport Extra 2)

2026-06-20: Turcja – Niemcy (sobota, godzina 18.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

KP, Polsat Sport