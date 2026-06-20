Gdzie obejrzeć mecz Polska - Kanada w Lidze Narodów?

Podopieczne trenera Stefano Lavariniego w chińskim Nankinie rozegrały swe pierwsze spotkania w ramach VNL 2026. Odniosły tam trzy zwycięstwa - 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami i 3:2 z Serbią, przegrywając jedynie z gospodyniami turnieju - Chinkami 1:3.

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W Bangkoku Biało-Czerwone miały okazję mierzyć się z Bułgarkami, Ukrainkami i Holenderkami. Pierwsze z tych starć wygrały w trzech setach, ale w drugim miały już sporo problemów. Ostatecznie triumfowały jednak nad sąsiadkami ze wschodu 3:1. W konfrontacji z "Pomarańczowymi" również okazały się lepsze - zwyciężyły 3:1.

Ostatnimi rywalkami Polek w Tajlandii będą siatkarki reprezentacji Kanady. Zawodniczki z "Kraju Klonowego Liścia" są w grze o czołową "ósemkę" i z pewnością rzucą wszystkie siły, by w Bangkoku triumfować. W tym momencie, na koniec drugiego turnieju interkontynentalnego, znajdują się na pograniczu awansu do rywalizacji finałowej.

Liga Narodów siatkarek: Polska - Kanada. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Polska - Kanada w niedzielę 21 czerwca o godzinie 11.45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 11.00.

KP, Polsat Sport