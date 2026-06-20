Ma 21 lat i już przekroczyła magiczną barierę. Młoda siatkarka zachwyca w VNL

Jubileuszowy blok Kurtagić zaliczyła w piątkowym (19 czerwca) meczu Serbii z Dominikaną, wygranym przez ekipę z Bałkanów 3:0. Młoda środkowa zakończyła to spotkanie z trzema punktowymi blokami, dzięki czemu ma ich już na koncie 101.

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Jak podaje Meridian Sport Srbija, Hena Kurtagić została drugą w historii serbską siatkarką, która może pochwalić się takim osiągnięciem. Wcześniej tej sztuki dokonała wciąż aktywna Maja Aleksić, która w Lidze Narodów zdobyła blokiem aż 178 punktów!

Wyczyn 21-letniej środkowej jest jednak tym bardziej godny uwagi, że Kurtagić do przekroczenia "setki" potrzebowała... zaledwie 27 meczów w VNL!

Po 7 spotkaniach tegorocznej edycji Ligi Narodów reprezentacja Serbii ma na koncie 10 punktów i plasuje się na 11. miejscu ogólnej tabeli rozgrywek.