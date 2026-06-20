Majchrzak rywalem Hurkacza na Wimbledonie? "To dopiero byłaby bomba!"

Przed laty Kamil Majchrzak otrzymał dziką kartę w Poznaniu dzięki Wojciechowi Fibakowi i Krzysztofowi Jordanowi.

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- To było 11 lat temu i nazwałem go wtedy polskim Djokoviciem, jak Przysiężnego polskim Federerem czy Kubota polskim Murray'em. Na tych kortach Kamil bardzo wpadł mi w oko, ale później różnie było z jego karierą. Kontuzje, potem ta niesprawiedliwa dyskwalifikacja. Teraz powraca, a ma wyjątkową łatwość do gry na trawie. Udowodnił to w zeszłym roku, gdy dotarł do czwartej rundy Wimbledonu i wygrał turniej w Holandii. Wierzymy w niego i Huberta Hurkacza - zapewnił były tenisista.

Fibak wypowiedział się także na temat swoich typów w męskim Wimbledonie. Jego zdaniem rywale nie są tak oddaleni od poziomu Hurkacza.

- Kiedy rozpoczyna się jakiś turniej, zwłaszcza na trawie, to zwycięży Hubert. Brak Alcaraza, Sinner nie wiadomo w jakiej jest formie, Djokovic już trochę wiekowy. Z talentem Huberta, jego serwisem i znakomitym poruszaniem... może jego rywalem będzie Kamil Majchrzak? A co się stanie, gdyby mieli zagrać przeciwko sobie w pierwszej rundzie? To dopiero byłaby bomba - spekulował zwycięzca Australian Open w grze podwójnej.

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