Mecze MŚ 2026 dzisiaj 21.06. Kto gra? O której godzinie?

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

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W czwartek rozpoczęła się druga kolejka fazy grupowej. W niedzielę czekają nas kolejne emocje. Przed nami cztery spotkania. Zobaczymy m.in. reprezentacje Hiszpanii czy Belgii.

MŚ 2026: Mecze 21.06. Kto gra? Godziny meczów:

Ekwador - Curacao (02.00)

Tunezja - Japonia (06.00)

Hiszpania - Arabia Saudyjska (18.00)

Belgia - Iran (21.00)

BS, Polsat Sport