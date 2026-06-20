Nie żyje były prezes Jagiellonii. Klub wydał komunikat
Tragiczna informacja nadeszła z Podlasia. Nie żyje Andrzej Pietrzyk, były zawodnik oraz prezes Jagiellonii Białystok. Mężczyzna miał 81 lat.
- Zmarł Andrzej Pietrzyk, były zawodnik, kierownik i prezes Jagiellonii Białystok
- W latach 70. przez trzy lata bronił barw Jagiellonii
- W latach 1988-1990 pełnił funkcję kierownika drużyny
- W latach 1992-1995 był prezesem klubu
- O śmierci działacza poinformowano w mediach społecznościowych klubu
Pietrzyk w latach 70. bronił barw "Dumy Podlasia". Po zakończeniu kariery pozostał przy Jagiellonii - najpierw w roli kierownika, a później prezesa klubu.
ZOBACZ TAKŻE: Zmarła, świętując zwycięstwo swojej reprezentacji na mundialu. Nie żyje 26-latka
O śmierci działacza poinformowano w mediach społecznościowych białostockiej drużyny.
"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Andrzeja Pietrzyka, byłego zawodnika, kierownika drużyny oraz prezesa Jagiellonii Białystok, który zmarł 5 czerwca w wieku 81 lat. Andrzej Pietrzyk w latach 70. przez trzy lata bronił barw Żółto-Czerwonych. Potem w latach 1988-1990 był kierownikiem drużyny, a następnie w latach 1992-1995 był prezesem klubu. (...) Najbliższym zmarłego składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia. Niech spoczywa w pokoju" - napisano w komunikacie.Przejdź na Polsatsport.pl