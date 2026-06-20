Nie żyje były prezes Jagiellonii. Klub wydał komunikat

Pietrzyk w latach 70. bronił barw "Dumy Podlasia". Po zakończeniu kariery pozostał przy Jagiellonii - najpierw w roli kierownika, a później prezesa klubu.

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O śmierci działacza poinformowano w mediach społecznościowych białostockiej drużyny.

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Andrzeja Pietrzyka, byłego zawodnika, kierownika drużyny oraz prezesa Jagiellonii Białystok, który zmarł 5 czerwca w wieku 81 lat. Andrzej Pietrzyk w latach 70. przez trzy lata bronił barw Żółto-Czerwonych. Potem w latach 1988-1990 był kierownikiem drużyny, a następnie w latach 1992-1995 był prezesem klubu. (...) Najbliższym zmarłego składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia. Niech spoczywa w pokoju" - napisano w komunikacie.

KP, Polsat Sport