Nie żyje były prezes Jagiellonii. Klub wydał komunikat

Piłka nożna

Tragiczna informacja nadeszła z Podlasia. Nie żyje Andrzej Pietrzyk, były zawodnik oraz prezes Jagiellonii Białystok. Mężczyzna miał 81 lat.

Płonący znicz na cmentarzu nocą, symbol pamięci.
fot. PAP
Nie żyje Andrzej Pietrzyk, były piłkarz i prezes Jagiellonii Białystok
  • Zmarł Andrzej Pietrzyk, były zawodnik, kierownik i prezes Jagiellonii Białystok
  • W latach 70. przez trzy lata bronił barw Jagiellonii
  • W latach 1988-1990 pełnił funkcję kierownika drużyny
  • W latach 1992-1995 był prezesem klubu
  • O śmierci działacza poinformowano w mediach społecznościowych klubu

Pietrzyk w latach 70. bronił barw "Dumy Podlasia". Po zakończeniu kariery pozostał przy Jagiellonii - najpierw w roli kierownika, a później prezesa klubu. 

 

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O śmierci działacza poinformowano w mediach społecznościowych białostockiej drużyny.

 

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Andrzeja Pietrzyka, byłego zawodnika, kierownika drużyny oraz prezesa Jagiellonii Białystok, który zmarł 5 czerwca w wieku 81 lat. Andrzej Pietrzyk w latach 70. przez trzy lata bronił barw Żółto-Czerwonych. Potem w latach 1988-1990 był kierownikiem drużyny, a następnie w latach 1992-1995 był prezesem klubu. (...) Najbliższym zmarłego składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia. Niech spoczywa w pokoju" - napisano w komunikacie.

KP, Polsat Sport
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