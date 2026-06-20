Niespodzianki w siatkarskiej Lidze Narodów! Szokująca porażka niepokonanej drużyny

Japonia do spotkania z Dominikaną przystępowała z sześcioma zwycięstwami i bez porażki na koncie. Rywalki miały odwrotny bilans meczów - 0-6.

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Drużyna z Kraju Kwitnącej Wiśni bardzo pewnie wygrała premierową partię (25:17), później jednak do głosu doszła drużyna z Dominikany. Drugi set zakończył się przegraną Japonii 20:25, niezwykle ważną trzecią partię ekipa z Azji przegrała na przewagi 26:28. W czwartym secie ekipa z Dominikany przypieczętowała niespodziewane zwycięstwo (23:25).

Najwięcej punktów dla Japonii zdobyły Yukiko Wada (17) i Yoshino Sato (16), w ekipie zwyciężczyń brylowała Flormarie Heredia, która wywalczyła 17 oczek. Japonki lepiej od rywalek prezentowały się w ataku, ale popełniły więcej błędów własnych, a mocną bronią Dominikany był blok.

Japonia – Dominikana 1:3 (25:17, 20:25, 26:28, 23:25)

Niespodziewanej porażki doznała również reprezentacja Kanady, która uległa 1:3 Tajlandii. Kanadyjki, które w niedzielę zmierzą się z reprezentacją Polski, dominowały w bloku, zdobywając w tym elemencie aż 17 punktów (przy siedmiu ekipy z Azji). Popełniły jednak więcej błędów od Tajek, zdobyły też mniej bramek od rywalek w ofensywie. Najlepiej punktujące zawodniczki obu ekip - Sasipapron Janthawisut i Kiera Van Ryk - wywalczyły po 22 oczka.

Tajlandia – Kanada 3:1 (25:21, 22:25, 25:18, 25:20)

RM, Polsat Sport