Oficjalnie! Gwiazdor nie zagra w kluczowym meczu na mundialu

Występujący na co dzień w Manchesterze City Doku grał w podstawowym składzie w pierwszym meczu "Czerwonych Diabłów" na mundialu, zremisowanym z Egiptem 1:1. Murawę opuścił w 86. minucie.

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Według nieoficjalnych informacji w tygodniu poprzedzającym inaugurację MŚ Doku przedwcześnie zakończył trening z powodu problemów z oddychaniem.

O piłkarzu zrobiło się głośno, gdy podczas jednej z konferencji prasowych przekazał, że jeśli będzie taka możliwość, to chciałby opuścić na krótko drużynę, żeby być przy narodzinach potomka. Belgijska Federacja Piłkarska (KBV) poinformowała, że rozważa szybką podróż piłkarza prywatnym odrzutowcem z Seattle do Londynu.

Doku i jego żona Shireen spodziewają się dziecka, które ma się urodzić na początku lipca, prawdopodobnie pomiędzy potencjalnym meczem 1/16 finału a ćwierćfinałem.

- Jeśli zapytacie mnie, czego chcę, moja odpowiedź jest jasna: nikt nie chce przegapić narodzin swojego pierwszego dziecka - oświadczył zawodnik.

HP, PAP