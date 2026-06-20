ORLEN Basket Liga: Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra. Transmisja TV i stream online

Legia Warszawa nie dała rady i poniosła w piątek porażkę w szóstym meczu finałowym z Zastalem Zielona Góra 74:76. Decydujący okazał się rzut Garrisona, który sekundę przed końcem trafił za trzy punkty. - To bitwa. Jesteśmy dalej w grze - powiedział na konferencji prasowej.

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Filip Matczak, który w przeszłości grał w Legii, zaznacza, że zespół z Zielonej Góry ma tylko jeden cel. - Grałem w stolicy, ale dziś jestem zawodnikiem Zastalu. Jedziemy tam zagrać o zwycięstwo w kolejnym meczu - oznajmił.

Takie samo zdanie ma trener Arkadiusz Miłoszewski. - Jedziemy do Warszawy zrobić wszystko, by przewieźć złoto do Zielonej Góry - przekazał.

Szkoleniowiec Legii Estończyk Heiko Rannula zapowiada, że jego drużyna nie zamierza odpuścić. - Nie byliśmy gotowi na taką fizyczną grę, atmosferę. Musimy być mocni, gotowi do walki. Nie możemy płakać - podsumował.

Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra. Transmisja TV i stream online

Mecz Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra odbędzie się w niedzielę 21 czerwca. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 4 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:30.

HP, PAP