Paragwaj lepszy od Turcji na MŚ! Jest pierwsza ekipa, która odpadła z mundialu

Turcja i Paragwaj mierzyły się ze sobą na Levi's Stadium w Santa Clara w spotkaniu drugiej kolejki grupy D na mistrzostwach świata. Po pierwszym meczu oba zespoły miały na swoim koncie zero punktów. Ekipa z Europy uległa 0:2 Australii, natomiast ta z Ameryki Południowej okazała się gorsza 1:4 od Stanów Zjednoczonych.

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Mocne otwarcie zaliczyła reprezentacja Paragwaju. Już w drugiej minucie gola zdobył Matias Galarza, któremu asystował Julio Enciso.

Do przerwy więcej trafień nie było, lecz do szatni Paragwaj schodził w "10". W doliczonym czasie pierwszej połowy czerwoną kartką bowiem ukarany został Miguel Almiron.

Mimo to w drugiej części rywalizacji Turkowie nie potrafili znaleźć sposobu na umieszczenie piłki w bramce Paragwajczyków. Zespół z Ameryki Południowej zanotował swój premierowy triumf na tym mundialu. Turcja natomiast jako pierwsza odpadła z turnieju.

Turcja - Paragwaj 0:1 (0:1)

Bramka: Matias Galarza 2.

Turcja: Ugurcan Cakir - Mert Muldur, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci (86. Orkun Kokcu), Ferdi Kadioglu (70. Eren Elmali) - Ismail Yuksek (60. Can Uzun), Hakan Calhanoglu - Yunus Akgun (60. Deniz Gul), Arda Guler, Kenan Yildiz - Kerem Akturkoglu (46. Baris Yilmaz). Trener: Vincenzo Montella.

Paragwaj: Orlando Gill - Juan Caceres (81. Alexandro Maidana), Gustavo Gomez, Omar Alderete, Junior Alonso - Miguel Almiron, Andres Cubas, Diego Gomez (67. Gustavo Velazquez), Matias Galarza (90+2. Jose Canale) - Isidro Pitta (46. Damian Bobadilla), Julio Enciso (90+2. Gabriel Avalos). Trener: Gustavo Alfaro.

Żółte kartki: Vincenzo Montella (poza boiskiem), Eren Elmali - Matias Galarza.

Czerwona kartka: Miguel Almiron 45+3.

Sędzia: Ivan Barton (Salwador).

Polsat Sport