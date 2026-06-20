Paweł Zatorski podjął decyzję! To tam zagra w kolejnym sezonie

Zatorski broni "rzeszowskiej twierdzy" od 2021 roku. Wcześniej grał w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, PGE Skrze Bełchatów i AZS-ie Częstochowa.

"Paweł Zatorski nadal będzie bronił barw Asseco Resovii. Nadchodzące rozgrywki będą dla Zatiego już szóstym sezonem w rzeszowskich barwach, co potwierdza jego silną więź z klubem i naszym miastem" - napisano w mediach społecznościowych Resovii.

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35-latek wywalczył z Asseco Resovią brązowy medal PlusLigi (2023) oraz Puchar CEV (2024). Prócz tego, we wcześniej zdobytym dorobku ma także m.in.: zwycięstwo w Lidze Mistrzów (2021), pięć tytułów mistrza Polski, pięć Pucharów i trzy Superpuchary.

Kariera Zatorskiego w reprezentacji jest jeszcze bardziej bogata. Swoje pierwsze mecze w seniorskiej kadrze rozegrał w 2009 roku. Od tego czasu stał się jednym z najważniejszych elementów składu Biało-Czerwonych. Z orłem na piersi wystąpił w 276 meczach.

Zatorski ma na swoim koncie masę trofeów. Z reprezentacją sięgnął między innymi po: dwa mistrzostwa świata (2014, 2018), mistrzostwo Europy (2023), triumf w Lidze Narodów (2023) oraz srebrny medal na igrzyskach olimpijskich (2024). Należy podkreślić, że to tylko niektóre z jego osiągnięć na arenie międzynarodowej. W sumie zdobył 18 medali.

Występując w drużynie narodowej sięgał także po nagrody indywidulane. Został okrzyknięty najlepszym libero podczas: Ligi Światowej (2015), mistrzostw świata (2018), Ligi Narodów (2023) oraz mistrzostw Europy (2023). Podczas mundialu w 2023 roku otrzymał również nagrodę dla MVP turnieju.

KP, Polsat Sport