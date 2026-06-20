Gwiazdor może opuścić zgrupowanie kadry. Federacja chce mu pomóc
Belgijska Federacja Piłkarska rozważa szybką podróż w obie strony prywatnym odrzutowcem z Seattle do Londynu dla Jeremy'ego Doku. Niebawem uczestniczący w mistrzostwach świata napastnik Manchesteru City po raz pierwszy zostanie ojcem.
Doku i jego żona Shireen spodziewają się dziecka, które ma się urodzić na początku lipca, prawdopodobnie pomiędzy potencjalnym meczem 1/16 finału a ćwierćfinałem.
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- Jeśli zapytacie mnie, czego chcę, moja odpowiedź jest jasna: nikt nie chce przegapić narodzin swojego pierwszego dziecka - oświadczył piłkarz, który zmagał się z problemami z oddychaniem podczas pierwszego meczu reprezentacji Belgii na mundialu, zremisowanego z Egiptem 1:1.
- Wiem, że belgijska federacja wspiera swoich zawodników i rozumie ich sytuację. Zobaczymy, co da się zrobić - dodał.
W podobnej sytuacji co Doku, jest obrońca Brandon Mechele, jeden z niewielu belgijskich piłkarzy, którzy po spotkaniu z Egiptem zebrali dobre recenzje.
Belgia w kolejnym meczu MŚ zmierzy się w niedzielę w Los Angeles z Iranem, a fazę grupową zakończy w nocy z 26 na 27 czerwca czasu polskiego potyczką z Nową Zelandią.Przejdź na Polsatsport.pl