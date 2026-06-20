Pogoń Awenta Siedlce mistrzem Polski w rugby

Pierwszy raz Pogoń sięgnęła po koronę mistrzowską w 2025 roku. W ubiegłorocznym finale pokonała na własnym stadionie Orlen Orkan Sochaczew 21:9.

W tegorocznych półfinałach obrońcy tytułu okazali się lepsi od zespołu Life Style Catering Arka Gdynia (zwyciężyli 59:12 i 49:21), natomiast Sopocianie wyeliminowali Orkana. Co prawda na wyjeździe, grając ponad 60 minut z przewagą jednego zawodnika, ulegli 14:24, jednak w rewanżu triumfowali 42:26.

W sobotę pierwszą akcję przeprowadziła drużyna z Trójmiasta, ale nie zdołała dotrzeć z piłką do pola punktowego rywala. Potem to zespół z Mazowsza zdobył przyłożenie i w 6. minucie było 5:0.

Dziewięć minut później jeden z graczy Pogoni ujrzał żółtą kartkę i na 10 minut opuścił plac gry. Ogniwo wykorzystało grę w przewadze, po czterech minutach przeprowadziło akcję za siedem punktów i objęło prowadzenie 7:5.

Jednak po 40 minutach gry było 12:10 dla Pogoni, gdyż Siedlczanie zdołali jeszcze przed przerwą przyłożyć i podwyższyć, zaś Ogniwo odpowiedziało tylko dobrym kopem z rzutu karnego.

Po przerwie długo drużyny nie potrafiły zdobyć punktów. Dopiero w 59. min karnego, niemal z połowy boiska, skutecznie wykonał Cooper Hansen z zespołu gości.

Pod koniec spotkania przewagę uzyskała Pogoń. W 75. min Siedlczanie byli z piłką niemal na polu punktowym rywala, ale ostatecznie nie powiększyli wówczas dorobku. Jednak trzy minuty później punkty dla gospodarzy z rzutu karnego zdobył Nkululeko Ndlovu. Okazało się, że był to kop na wagę drugiego z rzędu mistrzowskiego tytułu.

Awenta Pogoń Siedlce – Ogniwo Sopot 15:13 (12:10)

Punkty: Awenta Pogoń Siedlce - Giorgi Maisuradze 10, Nkululeko Ndlovu 3, Daniel Gdula 2. Ogniwo Sopot - Cooper Hansen 8, Marzuq Maarman 5.

PAP