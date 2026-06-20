Pokaz siły Holendrów! Pogromcy Polaków byli bezradni

Mundial zdecydowanie lepiej rozpoczęli Szwedzi, którzy w pierwszym meczu pokonali Tunezję aż 5:1. Z kolei Holendrzy, choć dwukrotnie prowadzili, jedynie zremisowali z Japonią 2:2.

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Początek sobotniego meczu należał do piłkarzy Ronalda Koemana. Już w 5. minucie popisał się Brian Brobbey, który najpierw znakomicie przyjął piłkę po podaniu Verbruggena, a po chwili bezlitośnie wykorzystał dogranie Gakpo.

Nie minął nawet kwadrans, a napastnik miał już na koncie dublet. Po raz drugi zgubił krycie obrońców, a po podaniu Dumfriesa wykazał się sprytem i zdobył bramkę.

Pod koniec pierwszej połowy próbował zaskoczyć Gakpo, ale dobrze interweniował bramkarz Szwedów. Do przerwy wynik nie uległ zmianie.

W 47. minucie piłkarz Liverpoolu dopiął swego. Akcja bardzo podobna do tych, po których Holendrzy strzelili dwa pierwsze gole. Dumfries zagrał wzdłuż bramki, piłka minęła Nordfeldta, a 27-latek z bliska wbił ją do siatki.

Holandia nie zamierzała się zatrzymać, zwłaszcza Gakpo. Ten po raz drugi pokonał bramkarza w 54. minucie. To była akcja w jego stylu, zejście na prawą nogę i uderzenie przy bliższym słupku.

Graham Potter dokonał potrójnej zmiany. Na boisku pojawił się m.in. Anthony Elanga, który potrzebował zaledwie czterech minut, by wpisać się na listę strzelców. Kapitalną asystę zaliczył Alexander Isak.

Tempo gry nieco spadło. Szwedzi częściej utrzymywali się przy piłce, ale rywale byli skoncentrowani w obronie. W 84. minucie zza pola karnego uderzył Isak, ale Verbruggen efektownie odbił futbolówkę.

Kiedy wydawało się, że nic więcej już się nie stanie, w 89. minucie wprowadzony w przerwie Summerville przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów, po czym oddał bezbłędny strzał. To był popis Holendrów, którzy ostatecznie wygrali aż 5:1.

Holandia - Szwecja 5:1 (2:0)

Bramki: Brobbey (5', 12'), Gakpo (47', 54'), Summerville (89') - Elanga (59')

Holandia: Verbruggen - Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven - Gravenberch, de Jong (59' Koopmeiners), Reijnders (59' Til) - Malen (46' Summerville), Brobbey, Gakpo (90+1' Lang)

Szwecja: Nordfeldt - Lagerbielke, Hien, Lindelof - Bernhardsson (55' Elanga), Karlstrom (56' Zeneli), Ayari (79' Ali), Nygren (56' Bergvall), Gudmundsson - Isak, Gyokeres

Żółte kartki: Gudmundsson, Ayari, Bergvall

HP, Polsat Sport