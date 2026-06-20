Polska - Holandia. Skrót meczu reprezentacji siatkarek w Lidze Narodów (WIDEO)

Siatkówka

Reprezentantki Polski w siatkówce rywalizowały z Holenderkami w trzecim meczu turnieju interkontynentalnego Ligi Narodów w Bangkoku. Zobacz skrót meczu Polska - Holandia w siatkarskiej Lidze Narodów.

Siatkarki reprezentacji Polski w czerwonych strojach świętujące na boisku
fot. FIVB
Reprezentacja Polski siatkarek rywalizuje w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski udział w obecnej edycji Ligi Narodów siatkarek rozpoczęła na turnieju w chińskim Nankinie. Wygrała tam trzy spotkania - 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami i 3:2 z Serbią, a w starciu z Chinkami poniosły porażkę 1:3.

 

ZOBACZ TAKŻE: Trener siatkarskiej kadry odpowiedział na krytykę. "Mądrzej jest nie reagować na głupotę"

 

W drugim tygodniu rozgrywek podopieczne trenera Stefano Lavariniego grają w stolicy Tajlandii - Bangkoku. Na inaugurację wygrały z Bułgarią 3:0. Dzień później okazały się lepsze od reprezentacji Ukrainy, nad którą triumfowały 3:1.

 

W trzecim starciu Polki mierzyły się z Holenderkami. Od nich również okazały się lepsze - zwyciężyły 3:1

 

Na koniec rywalizacji w Bangkoku polskie siatkarki zagrają z Kanadyjkami.

 

Skrót meczu Polska - Holandia:

 

Zobacz także

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA NARODÓWREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Stefano Lavarini: Holandia nigdy nie daje nam niczego za darmo
Zobacz także

Polskie siatkarki pokonały Holandię! Kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 