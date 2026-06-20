Polska - Holandia. Skrót meczu reprezentacji siatkarek w Lidze Narodów (WIDEO)

Reprezentacja Polski udział w obecnej edycji Ligi Narodów siatkarek rozpoczęła na turnieju w chińskim Nankinie. Wygrała tam trzy spotkania - 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami i 3:2 z Serbią, a w starciu z Chinkami poniosły porażkę 1:3.

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W drugim tygodniu rozgrywek podopieczne trenera Stefano Lavariniego grają w stolicy Tajlandii - Bangkoku. Na inaugurację wygrały z Bułgarią 3:0. Dzień później okazały się lepsze od reprezentacji Ukrainy, nad którą triumfowały 3:1.

W trzecim starciu Polki mierzyły się z Holenderkami. Od nich również okazały się lepsze - zwyciężyły 3:1.

Na koniec rywalizacji w Bangkoku polskie siatkarki zagrają z Kanadyjkami.

Skrót meczu Polska - Holandia:

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WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

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