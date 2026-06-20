Polska - Kanada. Kiedy mecz? O której godzinie?
Polska - Kanada to kolejne spotkanie polskich siatkarek w Lidze Narodów 2026. Kiedy mecz Polska - Kanada? O której godzinie grają polskie siatkarki?
Polska - Kanada. Kiedy mecz? O której godzinie?
W drugim tygodniu zmagań podopieczne trenera Stefano Lavariniego grają w stolicy Tajlandii - Bangkoku. Mierzą się tam kolejno z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą.
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Za polskimi siatkarkami trzy mecze. W czwartym zmierzą się z Kanadyjkami.
Polska - Kanada. Kiedy mecz? O której godzinie?
Mecz Polska - Kanada w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany w niedzielę 21 czerwca. Godzina meczu polskich siatkarek to 12.00 polskiego czasu.Przejdź na Polsatsport.pl
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