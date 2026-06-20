W drugim tygodniu zmagań podopieczne trenera Stefano Lavariniego grają w stolicy Tajlandii - Bangkoku. Mierzą się tam kolejno z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą.

Zobacz także: Najlepsze akcje polskich siatkarzy w pierwszym tygodniu Ligi Narodów 2026 (WIDEO)

Za polskimi siatkarkami trzy mecze. W czwartym zmierzą się z Kanadyjkami.

Polska - Kanada. Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecz Polska - Kanada w Lidze Narodów siatkarek zostanie rozegrany w niedzielę 21 czerwca. Godzina meczu polskich siatkarek to 12.00 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport