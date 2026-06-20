Polska - Kanada. Wynik meczu Ligi Narodów w siatkówkę. Kto wygrał?

Siatkówka

Polska - Kanada to kolejne spotkanie polskich siatkarek w Lidze Narodów 2026. Wynik meczu siatkarek - kto wygrał mecz Polska - Kanada?

Grupa siatkarek w strojach reprezentacji Polski podczas meczu Ligi Narodów.
fot. FIVB
Polska - Kanada. Wynik meczu Ligi Narodów w siatkówkę. Kto wygrał?

W drugim tygodniu zmagań podopieczne trenera Stefano Lavariniego grają w stolicy Tajlandii - Bangkoku. Mierzą się tam kolejno z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą (niedziela, 21 czerwca).

 

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Na inaugurację VNL 2026 polskie siatkarki uzyskały bardzo dobry bilans - trzy zwycięstwa i jedna porażka i wywalczyły siedem punktów.

 

Jeśli chodzi o drugi tydzień zmagań, podopieczne Lavariniego rozpoczęły od pewnego zwycięstwa, ogrywając bez straty seta Bułgarki. W kolejnym meczu wygrały natomiast 3:1 z Ukrainkami, a w sobotę w starciu z Holenderkami również wygrały 3:1.

 

Jak polskie siatkarki poradzą sobie w czwartym meczu drugiego tygodnia zmagań?

Polska - Kanada. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarek Polska - Kanada poznamy w niedzielę 21 czerwca. O tym, kto wygrał Polska - Kanada, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

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LIGA NARODÓWREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
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