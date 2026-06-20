Polski mistrz cudem uniknął śmierci. "Jest ciężko"
Pod koniec marca tego roku na drodze ekspresowej S19 na odcinku Sokołów Małopolski – Rzeszów doszło do tragicznego wypadku. Zginął 49-letni kierowca. Wśród poszkodowanych był polski pięściarz Łukasz Różański, który skomentował te wydarzenia podczas gali Babilon MMA 58.
„Kierujący Hyundaiem jechał drogą S19 w kierunku Rzeszowa pod prąd. Doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącą autolawetą, a następnie zderzył się czołowo z Lexusem. Po uderzeniu Hyundai wpadł na bariery energochłonne i stanął w płomieniach” – przekazały wówczas służby prasowe policji.
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Mimo podjętej akcji ratunkowej, życia 49-letniego kierowcy Hyundaia nie udało się uratować. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
Wśród poszkodowanych był Różański. To ostatni polski zawodowy mistrz świata w boksie, który kilka miesięcy temu związał się kontraktem promotorskim z organizacją Babilon. Były mistrz świata federacji World Boxing Council w kategorii bridger miał wrócić na ring podczas gali Babilon Boxing Show w pierwszej połowie roku, ale w związku z wypadkiem do jego walki nie doszło.
- Modlimy się, żeby wszystko było dobrze i żeby Łukasz Różański wrócił na ring - powiedział kilka dni po wypadku w rozmowie z Igorem Marczakiem z Polsatu Sport Tomasz Babiloński, właściciel federacji Babilon.
Różański był gościem studia Polsatu Sport podczas piątkowej gali Babilon MMA 58 i przekazał najnowsze wiadomości na temat swojego stanu zdrowia.
- Ze zdrowiem jest różnie. Po wypadku byłem 13 dni w szpitalu. Wyszedłem i po kilku tygodniach znowu trafiłem do szpitala z dużym stanem zapalnym ze względu na uraz biodra. Rana nie chce się goić. Tak naprawdę na tej ranie najbardziej się skupiam, ale jest też wiele innych schorzeń - powiedział na antenie Polsatu Sport.
- Jest ciężko, ale myślę pozytywnie i mam nadzieje, ze wrócę jeszcze do sportu - dodał.