Polski mistrz cudem uniknął śmierci. "Jest ciężko"

„Kierujący Hyundaiem jechał drogą S19 w kierunku Rzeszowa pod prąd. Doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącą autolawetą, a następnie zderzył się czołowo z Lexusem. Po uderzeniu Hyundai wpadł na bariery energochłonne i stanął w płomieniach” – przekazały wówczas służby prasowe policji.

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Mimo podjętej akcji ratunkowej, życia 49-letniego kierowcy Hyundaia nie udało się uratować. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

Wśród poszkodowanych był Różański. To ostatni polski zawodowy mistrz świata w boksie, który kilka miesięcy temu związał się kontraktem promotorskim z organizacją Babilon. Były mistrz świata federacji World Boxing Council w kategorii bridger miał wrócić na ring podczas gali Babilon Boxing Show w pierwszej połowie roku, ale w związku z wypadkiem do jego walki nie doszło.

- Modlimy się, żeby wszystko było dobrze i żeby Łukasz Różański wrócił na ring - powiedział kilka dni po wypadku w rozmowie z Igorem Marczakiem z Polsatu Sport Tomasz Babiloński, właściciel federacji Babilon.

Różański był gościem studia Polsatu Sport podczas piątkowej gali Babilon MMA 58 i przekazał najnowsze wiadomości na temat swojego stanu zdrowia.

- Ze zdrowiem jest różnie. Po wypadku byłem 13 dni w szpitalu. Wyszedłem i po kilku tygodniach znowu trafiłem do szpitala z dużym stanem zapalnym ze względu na uraz biodra. Rana nie chce się goić. Tak naprawdę na tej ranie najbardziej się skupiam, ale jest też wiele innych schorzeń - powiedział na antenie Polsatu Sport.

- Jest ciężko, ale myślę pozytywnie i mam nadzieje, ze wrócę jeszcze do sportu - dodał.

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BS, Polsat Sport