Real przerwał milczenie ws. transferu Olise. Mamy oficjalny komunikat

Michael Olise ma za sobą znakomity sezon w barwach Bayernu Monachium. Nie dość, że strzelił 15 goli i zanotował 21 asyst w Bundeslidze, dołożył do tego pięć trafień oraz siedem asyst w Lidze Mistrzów. Coraz więcej zaczęło się mówić o jego potencjalnym transferze do Realu Madryt.

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Dziennik "Marca" zdradził, że hiszpański klub jest gotowy zaproponować za piłkarza ok. 200 mln euro. Informacja została jednak zdementowana. Real zamieścił w sobotę oświadczenie, w którym podkreślił, że nie podjął żadnych rozmów z 24-latkiem.

"Wobec informacji pojawiających się w różnych mediach, Real Madryt pragnie oświadczyć, że nie prowadził żadnych kontaktów bezpośrednich ani pośrednich z wymienionym piłkarzem, przedstawicielami ani osobami z jego otoczenia" - czytamy.

Podkreślono, że klub ma doskonałe relacje z Bayernem i nie zamierza tego zmieniać. "Oba zespoły łączy długa historia wzajemnego szacunku i współpracy. Wyrażamy ubolewanie z powodu rozpowszechniania spekulacji, które nie odpowiadają rzeczywistości" - przekazano.

Na koniec dodano, że panuje przekonanie, że jakiekolwiek zainteresowanie powinno być w pierwszej kolejności omawiane między klubami, zgodnie z zasadami lojalności.

Real Madryt potwierdził, że sprowadził już trzech piłkarzy w letnim okienku transferowym. Do tego grona należą: Marc Cucurella, Ibrahima Konate oraz Bernardo Silvę. W przyszłym sezonie zespół poprowadzi Jose Mourinho.

HP, Polsat Sport