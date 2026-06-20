Ronaldinho wznawia karierę? Niespodziewane doniesienia w sprawie 46-letniej legendy

Umowa Ronaldinho z Ravenną ma zostać oficjalnie ogłoszona we wtorek w Miami. Nie jest pewne, czy to tylko akcja promocyjna, czy Ronaldinho faktycznie zagra we włoskim klubie. Brazylijczyk przebywa na Florydzie, gdyż jest ambasadorem mistrzostw świata, które odbywają się w Kanadzie, Meksyku i USA.

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Trener Ravenny - Ignazio Cipriani od lat jest przyjacielem Ronaldinho.

- Nowe barwy, ten sam śmiech. Nie mogę się doczekać, aby znów zatańczyć z piłką i napisać nowy rozdział z Ignazio – powiedział Ronaldinho, cytowany przez włoskie media.

Ravenna w zeszłym sezonie otarła się o awans do Serie B. Oczekuje się, że Brazylijczyk w lipcu dołączy do włoskiego klubu. Nie wiadomo, jak często będzie grał. Niektóre włoskie media donoszą, że wystąpi tylko w jednym meczu, inne z kolei, że zagra tylko w spotkaniu pokazowym, gdyż ma zostać współwłaścicielem ekipy z Italii.

Ronaldinho był dwukrotnie wybrany na Piłkarza Roku FIFA (2004, 2005) i zdobył Złotą Piłkę w 2005 roku. Najwięcej sukcesów odniósł z Barceloną, z którą w sezonie 2005/06 wygrał Ligę Mistrzów, sięgnął po dwa mistrzostwa i Superpuchary Hiszpanii. W barwach Milanu został mistrzem Włoch. Później wrócił do ojczyzny. Jego ostatnim klubem było Fluminense, gdzie zakończył karierę w 2015 roku. W reprezentacji Brazylii rozegrał 97 meczów, w których strzelił 33 gole i zaliczył 29 asyst.

BS, PAP