Szóste i ósme miejsca Polski na ME

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Polskie florecistki zajęły szóste miejsce w turnieju drużynowym szermierczych mistrzostw Europy w Antony pod Paryżem. W rywalizacji szablistów zespół Biało-Czerwonych uplasował się na ósmej pozycji.

Zbliżenie na twarz florecistki w białym stroju, z widocznymi detalami stroju szermierczego.
fot. PAP

Florecistki w składzie: Marta Jakubowska, Amelia Olszewska (obie Orlen AZS AWFiS Gdańsk), Julia Walczyk-Klimaszyk i Hanna Łyczbińska (obie KU AZS-UAM Poznań), były rozstawione z numerem ósmym. W 1/8 finału pokonały Rumunki 45:40, ale w ćwierćfinale przegrały z najwyżej notowanymi Włoszkami 27:45. W meczach o miejsca 5-8 Polki najpierw wygrały z Węgierkami 45:40, a następnie uległy Niemkom 34:45.

 

W ubiegłym roku w Genui Biało-Czerwone zajęły czwartą lokatę.

 

Z kolei drużyna szablistów: Szymon Hryciuk (AZS AWF Katowice), Olaf Stasiak, Benedykt Denkiewicz (obaj UKS Szabla Ząbki) i Krzysztof Kaczkowski (Zagłębiowski KS Sosnowiec) powtórzyła osiągnięcie z poprzednich ME.

 

Zaczęła od wygranej z Bułgarią 45:39 w 1/8 finału, by w ćwierćfinale przegrać z Włochami 40:45.

 

W rywalizacji o miejsca 5-8 Polacy doznali dwóch porażek - z Hiszpanami 42:45, choć przed ostatnią, dziewiątą rundą prowadzili 40:34, oraz z Niemcami 36:45.

 

W niedzielę, ostatnim dniu imprezy, o medale w drużynach powalczą szpadzistki i floreciści.

 

W Antony polscy szermierze wywalczyli do tej pory dwa medale - wicemistrzem kontynentu został florecista Andrzej Rządkowski, a na najniższym stopniu podium stanęła szpadzistka Alicja Klasik. 

PAP
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