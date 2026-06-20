Szóste i ósme miejsca Polski na ME

Florecistki w składzie: Marta Jakubowska, Amelia Olszewska (obie Orlen AZS AWFiS Gdańsk), Julia Walczyk-Klimaszyk i Hanna Łyczbińska (obie KU AZS-UAM Poznań), były rozstawione z numerem ósmym. W 1/8 finału pokonały Rumunki 45:40, ale w ćwierćfinale przegrały z najwyżej notowanymi Włoszkami 27:45. W meczach o miejsca 5-8 Polki najpierw wygrały z Węgierkami 45:40, a następnie uległy Niemkom 34:45.

W ubiegłym roku w Genui Biało-Czerwone zajęły czwartą lokatę.

Z kolei drużyna szablistów: Szymon Hryciuk (AZS AWF Katowice), Olaf Stasiak, Benedykt Denkiewicz (obaj UKS Szabla Ząbki) i Krzysztof Kaczkowski (Zagłębiowski KS Sosnowiec) powtórzyła osiągnięcie z poprzednich ME.

Zaczęła od wygranej z Bułgarią 45:39 w 1/8 finału, by w ćwierćfinale przegrać z Włochami 40:45.

W rywalizacji o miejsca 5-8 Polacy doznali dwóch porażek - z Hiszpanami 42:45, choć przed ostatnią, dziewiątą rundą prowadzili 40:34, oraz z Niemcami 36:45.

W niedzielę, ostatnim dniu imprezy, o medale w drużynach powalczą szpadzistki i floreciści.

W Antony polscy szermierze wywalczyli do tej pory dwa medale - wicemistrzem kontynentu został florecista Andrzej Rządkowski, a na najniższym stopniu podium stanęła szpadzistka Alicja Klasik.

PAP