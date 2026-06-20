Szukamy następców mistrzów. Za nami pierwszy dzień 32. finałów Czwartków Lekkoatletycznych

Czwartki Lekkoatletyczne to cykl zawodów, który już od ponad trzech dekad odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych gwiazd polskiej lekkiej atletyki. Zmagania, zainicjowane w 1995 roku przez wybitnego sprintera Mariana Woronina, bardzo szybko wpisały się na stałe w sportowy kalendarz młodych talentów, a prestiżu dodaje im fakt, że to tu swoje pierwsze kroki stawiali przyszli reprezentanci Polski, w tym Piotr Lisek (multimedalista HME, HMŚ i MŚ w skoku o tyczce), Adam Kszczot (multimedalista ME i MŚ w biegu na 800 metrów) i Iga Baumgart-Witan (mistrzyni olimpijska z Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 m).

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- Dzieci są zainteresowane sportem, dzieci chcą startować, tylko trzeba im podać rękę. Myślę, że w tej grupie, która dziś startuje, są również przyszli olimpijczycy, ale to zobaczymy za 5-10 lat - powiedział w rozmowie z Kingą Sylwestrzak Marian Woronin, wicemistrz olimpijski z Moskwy w sztafecie 4x100 m, organizator Czwartków Lekkoatletycznych.

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W tegorocznych finałach weźmie udział prawie 2 tysiące dzieci, urodzonych pomiędzy 2013 a 2015 rokiem. Młodzi sportowcy będą rywalizować w siedmiu konkurencjach: biegach na 60, 300, 600 (dziewczęta) i 1000 (chłopcy) metrów oraz w skoku w dal, skoku wzwyż, pchnięciu kulą, a także rzucie piłeczką palantową.

- Byłam po tej stronie, po której są te dzieci. I to dosłownie, bo jestem wychowanką Czwartków Lekkoatletycznych, więc te zawody są bardzo bliskie mojemu sercu. To nieprawda, że dzieci nie chcą się ruszać. One przychodzą po to, żeby się zmęczyć i myślę, że są tu przyszli mistrzowie - podkreśliła Iga Baumgart-Witan, mistrzyni olimpijska z Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 metrów, która podczas tegorocznych finałów wystąpiła również w roli... trenerki, gdyż w zmaganiach startowali jej podopieczni z Bydgoszczy.

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Czwartki Lekkoatletyczne to jednak nie tylko rywalizacja, ale i wychowanie. Organizatorzy bardzo dbają o zaszczepianie w młodzieży dyscypliny, wytrwałości, a przede wszystkim idei fair play. Nie każdy zostanie dobrym sportowcem, ale każdy może zostać dobrym człowiekiem.

- Spokojnie z tą sportową karierą. Liczy się przede wszystkim to, że dzieci tu są, rywalizują, chłoną tę atmosferę - zaznaczył Artur Partyka, dwukrotny medalista olimpijski w skoku wzwyż, ekspert Polsatu Sport, dodając, że lekkoatletyka nie bez kozery nazywana jest "królową sportu", ponieważ właściwie każda inna dyscyplina wymaga odpowiedniego przygotowania lekkoatletycznego: czy to biegowego, wytrzymałościowego czy siłowego.

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Dla wielu rywalizujących było to pierwsze zetknięcie z tak poważnymi zawodami, więc to naturalne, że pojawił się stres. Dzieci zapewniły jednak, że najważniejsze jest umieć sobie z nim radzić.

- Jest presja, ale trzeba myśleć pozytywnie. Nie o tym, że skok mi się nie uda, tylko wręcz przeciwnie, że będzie dobrze - wyjaśnili medaliści konkursu skoku wzwyż.

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Prawie dwa tysiące uczestników, biorących udział w finałach 32. edycji Czwartków Lekkoatletycznych, to nie tylko doskonały dowód na to, że młodzież nie porzuciła całkowicie sportu na rzecz konsol i smartfonów, ale i doskonały prognostyk na przyszłość. Kto wie, może za kilka lat kolejny z wielkich polskich mistrzów wróci tu już w roli mentora, zachęcając kolejne pokolenia dzieci do pójścia w jego ślady.