Tabela Ligi Narodów. Na którym miejscu jest Polska?

Drugi tydzień rywalizacji siatkarek w Lidze Narodów toczy się od 17 do 21 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski zmagania w tej edycji rozpoczęła w chińskim mieście Nankin, a na drugi tydzień pozostała w Azji - gra w Bangkoku.

W pierwszym tygodniu drużyna Stefano Lavariniego pokonała Belgię 3:2, Czechy 3:0, Serbię 3:2 i przegrała z Chinami 1:3.

W Tajlandii polskie siatkarki mierzą się kolejno z Bułgarią, Ukrainą, Holandią oraz Kanadą. Zmagania rozpoczęły od pewnego triumfu z Bułgarkami 3:0. Dzień później zanotowały kolejne zwycięstwo - tym razem wygrały 3:1 z Ukrainą. W sobotę ograły za to Holandię 3:1.



Przed Polską jeszcze niedzielny mecz z Kanadą.



Jak wygląda tabela Ligi Narodów? Na ten moment reprezentacja Polski zajmuje czwarte miejsce.



Prowadzi Brazylia, a miejsca w trójce uzupełniają USA oraz Japonia.

Polsat Sport