Tabela Ligi Narodów. Na którym miejscu jest Polska?
Trwa drugi tydzień zmagań Ligi Narodów siatkarek. Które miejsce w tabeli zajmuje reprezentacja Polski? Sprawdź aktualną tabelę Ligi Narodów.
Drugi tydzień rywalizacji siatkarek w Lidze Narodów toczy się od 17 do 21 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski zmagania w tej edycji rozpoczęła w chińskim mieście Nankin, a na drugi tydzień pozostała w Azji - gra w Bangkoku.
W pierwszym tygodniu drużyna Stefano Lavariniego pokonała Belgię 3:2, Czechy 3:0, Serbię 3:2 i przegrała z Chinami 1:3.
W Tajlandii polskie siatkarki mierzą się kolejno z Bułgarią, Ukrainą, Holandią oraz Kanadą. Zmagania rozpoczęły od pewnego triumfu z Bułgarkami 3:0. Dzień później zanotowały kolejne zwycięstwo - tym razem wygrały 3:1 z Ukrainą. W sobotę ograły za to Holandię 3:1.
Przed Polską jeszcze niedzielny mecz z Kanadą.
Jak wygląda tabela Ligi Narodów? Na ten moment reprezentacja Polski zajmuje czwarte miejsce.
Prowadzi Brazylia, a miejsca w trójce uzupełniają USA oraz Japonia.
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