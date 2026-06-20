Tomasz Sikora: Chciałbym rozwinąć marketing Polskiego Związku Biathlonu

Dominik Woźniak: Jak ocenia Pan swoje szanse na stanowisko prezesa Polskiego Związku Biathlonu?

Tomasz Sikora: Te szanse są wyrównane. Moją kontrkandydatką jest Agnieszka Cyl. W tym momencie oboje walczymy o głosy, a niebawem okaże się, kto był skuteczniejszy.

Jaki ma Pan plan na odbudowę i rozwój polskiego biathlonu?

To jest plan wieloetapowy. Może zacznę od końca. Chciałbym rozwinąć bardziej marketing związku. Chciałbym, żeby związek nie bazował tylko na pieniądzach z budżetu państwa, z ministerstwa. Chciałbym pójść też w innych kierunkach, żeby związek miał poduszkę finansową po kadencji. Jeśli moja misja by się powiodła, to chciałbym zostawić taką poduszkę, żeby nie martwić się o to, że pieniędzy zabraknie na przygotowania kadr, ale również dla najmłodszych.

Moim celem jest to, żeby za 4 lata dziewczyny i chłopaki, którzy dobrze się rozwijają, mogli powalczyć o medale na igrzyskach. Od 2006 roku biathloniści ciągle zajmują miejsca w dziesiątce, ale mamy stagnację na miejsach punktowanych. Uważam, że powinniśmy zrobić kolejny krok do przodu.

Wspomniał Pan o Ministerstwie Sportu, skąd Pan wraca. Może Pan zdradzić szczegóły tego spotkania?

Przede wszystkim infrastruktura biathlonowa, rozwój młodzieży - jak utrzymać tę młodzież do wieku seniorskiego. To jest problem, że w młodszych kategoriach mamy dość dużo osób, ale później ta piramida jest chaotyczna. Im bliżej wieku seniorskiego, tym ta liczebność się kruszy. Przed nami duże wyzwanie, by ci zawodnicy przy biathlonie zostawali. Ogólnie rozmawialiśmy o biathlonie, w jakim kierunku powinien on się rozwijać, a także o tym, jaka jest moja wizja przyszłości.

Cała rozmowa w załączonym materiale wideo.

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